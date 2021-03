Michelle Hunziker, il messaggio ai follower: “Fate splendere il sole dentro di voi”

Michelle Hunziker ha scritto un lungo messaggio su Instagram invitando i follower a non mollare in questo periodo non facile per tutti

La conduttrice ha lanciato un lungo messaggio sul suo profilo personale Instagram. In un momento di grande difficoltà per milioni di italiani, con l’emergenza Coronavirus che imperversa e che non lascia tranquilli, la moglie di Tommaso Trussardi ha voluto esprimere alcuni concetti chiari e diretti. Proprio per questo motivo resta uno dei personaggi pubblici maggiormente apprezzati dal pubblico. Infatti ci sono non solo le sue doti fisiche, a suo favore si evidenzia anche un carattere schietto e diretto. Una donna che sa farsi amare non solo per il suo aspetto che non lascia indifferenti i fan. Anche la sua sensibilità su temi di estrema attualità emergono con frequenza sui social. Qualche settimana fa un suo post sulla crisi di governo ha fatto il giro del web. In quell’occasione la conduttrice ha manifestato tante perplessità sull’andamento dello scenario politico nazionale. Con le forti divisioni che secondo lei andavano messe in secondo piano in un momento delicato per il paese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle Hunziker è così. Ama condividere con i suoi fan tutti i suoi pensieri. In un momento storico per l’Italia spesso i suoi inviti alla riflessione ottengono gli effetti desiderati. Nell’ultimo post che ha condiviso sul suo profilo Instagram ha invitato tutti a non mollare e a guardare avanti con ottimismo. “E comunque fuori splende il sole…☀️fatelo splendere anche dentro di voi…❤️ cercate di non far vincere lo sconforto, la tristezza che ci prende tutti sempre più spesso.. a santa ragione….Possiamo combattere solo se siamo forti e siamo forti solo se ci sforziamo a cercare il bello intorno a noi. Lo vedo ovunque il bello…nelle mie figlie, nella mia famiglia, nella natura,negli amici che ci vogliono bene o in una singola e gustosa fragolina…vi voglio bene. ❤️❤️❤️ #smile”. Parole che hanno trovato il consenso di migliaia di follower. Voi cosa ne pensate? Condividete quello che ha scritto la bella Michelle?