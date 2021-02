Dopo aver condiviso 5 mesi all’interno della casa GF Vip Rosalinda mette fine all’amicizia con Dayane. Ecco cos’è successo tra le due coinquiline.

Sembra definitivamente finito il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due coinquiline dopo quasi sei mesi di travagliata amicizia sono più lontane che mai. Mesi di allontanamenti, riavvicinamenti, dichiarazioni d’amore e di poi di odio, gelosie e di nuovo di stima e affetto. Insomma un rapporto nel quale è difficile capirci qualcosa. L’incoerenza di Dayane Mello non aiuta sicuramente la situazione e questa volta sembra che neanche Rosalinda sia più disposta a comprendere l’atteggiamento dell’amica. L’ultimo episodio della saga Rosalinda-Dayane è andato in onda ieri sera durante la diretta del GF Vip. Dopo essersi nuovamente allontanate a causa dei dubbi di Dayane sui sentimenti che Rosalinda prova per il neo-fidanzato Andrea Zenga, le due sembravano essersi chiarite. La brasiliana ha ammesso di essere gelosa e di aver provato molto di più di un’amicizia per l’attrice siciliana.

ma torniamo a dayane che non capisce le persone bisessuali pic.twitter.com/f7FnvzlHtR — B E R N Y (@samejlove) February 22, 2021

Dopo la dichiarazione d’amore le due coinquiline si sono abbracciate e sembravano pronte a recuperare il rapporto. Solo per 10 minuti però: a sorpresa infatti poco dopo Dayane, non ha salvato Rosalinda, facendola così finire in nomination. Rosalinda incredula a quel punto ha dichiarato di essere pronta a mettere la parola fine al loro rapporto. Nella casa inoltre ci sono forti dubbi sulla dichiarazione d’amore della brasiliana. Dayane poco prima che Giacomo Urtis uscisse dalla casa, discutendo con il chirurgo estetico dei Vip, aveva dichiarato di non capire le persone bisessuali. La showgirl all’epoca aveva dichiarato di non credere ai sentimenti delle persone che dicono di provare amore sia per donne che per uomini. Esattamente la situazione in cui lei si troverebbe ora. A confermare i dubbi è arrivata anche Rosalinda che non si spiega come mai Dayane, pur essendo innamorata di lei, abbia più volte provato a convincerla a fidanzarsi con suo fratello maggiore.

Un comportamento incoerente che potrebbe nascondere una semplice strategia. E voi cosa ne pensate sarà vero amore o solo un modo per arrivare in finale?