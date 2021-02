Guendalina Tavassi e il marito Umberto dormono separati: ecco perchè

Guendalina Tavassi, ex concorrente del GF spiega perchè non dorme nello stesso letto con il marito Umberto da un anno

Non è la prima volta che si sente dire che una coppia dello spettacolo non dorme nello stesso letto. Infatti, in una recente IG stories, Guendalina Tavassi ha spiegato perchè preferisce dormire da sola e senza suo marito Umberto. La coppia è insieme dal 2013 e dalla loro unione sono nati anche due bambini. Nonostante questo, la show girl ed influencer preferisce starsene da sola nel suo letto e lasciare in un’altra camera il compagno… Ma perchè? Scopriamolo insieme.

Guendalina Tavassi spiega perchè non dorme con Umberto

Dopo aver ammesso che da circa un anno non condivide più la camera da letto con il marito, Guendalina Tavassi ha spiegato anche il motivo. Infatti, tale confessione ha incuriosito molto i suoi seguaci che non hanno perso tempo a chiederle informazioni.

L’influencer romana ha raccontato che lei e Umberto dormono separati per vendetta. La soubrette ha rivelato di aver scoperto uno “sgarro” di D’Aponte che l’ha portata a cacciarlo dal suo letto. Ad oggi l’opinionista non ha ancora rivelato quando lo accoglierà nella sua camera e non è nemmeno scesa nei dettagli di cosa è accaduto.

Nonostante questo piccolo dettaglio, tra i due tutto procede a gonfie vele. Chi li segue, sa benissimo quanto amano prendersi in giro e forse il segreto del loro successo amoroso è proprio questo. Sorridono sempre, amano divertirsi e si concentrano molto sul lavoro e i fligli: una famiglia perfetta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Le altre coppie famose che non dormono insieme

Nonostante lo scandalo che li ha visti protagonisti qualche mese fa, Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte sono riusciti a superare tutto benissimo, senza perdere l’ironia anche in quel caso. L’influencer si è ritrovata con il telefono hackerato e e alcuni suoi video bollenti sono finiti in rete.

Intanto, oltre alla Tavassi e a D’Aponte come già detto in precedenza sono tanti i personaggi dello spettacolo che non dormono insieme. Tra questi troviamo anche Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Mara Venier e il marito Nicola Carraro ed infine Caterina Balivo e Guido Maria Brera.