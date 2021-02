Scelta a sorpresa a Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Capua hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione

Le anticipazioni di Uomini e donne relativa alla registrazione del 24 febbraio fanno ben sperare gli appassionati di una nota coppia. Proprio durante la messa in onda di ieri, abbiamo visto Riccardo Guarnieri molto deluso e amareggiato per la decisione di Roberta Di Capua, di voler chiudere la loro frequentazione. Tra di loro sempre gli stessi problemi, le solite incomprensioni e continui litigi. Sembra che nessuno dei due riesca a superare dei piccoli ostacoli, molto probabilmente a causa dei loro caratteri molto simili. A quanto pare, però, è arrivato il colpo di scena ovvero una scelta a sorpresa.

Roberta Di Capua e Riccardo Guarnieri lasciano insieme il programma

Tra Roberta e Riccardo è accaduto davvero un colpo di scena. Durante la registrazione del 24, negli studi di Uomini e donne Maria De Filippi ha chiesto due poltrone rosse al centro del parterre. Roberta è stata la prima ad ammettere di essersi innamorata dell’uomo e di volere per questo abbandonare il programma per poter vivere la storia con Guarnieri lontano dalle telecamere.

Tali parole hanno emozionato Riccardo che non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime e accettare la proposta della giovane. L’uomo ha spiegato poi al pubblico presente e alla presentatrice di provare per la Di Capua gli stessi sentimenti e di voler ascoltare il suo cuore. Dopo un ballo e la caduta di petali rossi la coppia ha lasciato Uomini e donne.

La scelta simile con Ida a Uomini e donne

Circa un anno fa, Riccardo è stato già protagonista di una sorte di “scelta” ma con un’altra dama. Stiamo parlando di Ida Platano, ex partecipante di uomini e donne. Tra i due c’è stata una storia molto importante ma fatta di tanti alti e bassi.

In quel caso, Guarnieri dopo tanti ripensamenti si decise a riconquistare la parrucchiera di Brescia e scrivendole una lettera d’amore con tanto di anello le chiese addirittura di sposarlo. Una relazione che purtroppo è durata davvero pochissimo ed è terminata per la seconda volta in malo modo.