Vediamo meglio insieme, il dolce ricordo della figlia di Ornella Muti, per il compagno scomparsa un’anno fa, che commuove il web.

Lei è una mamma e donna bellissima, ed un’attrice ancora più brava, stiamo parlando di Ornella Muti.

In questi giorni, però la figlia ha ricordato il compagno che è venuto a mancare, circa 1 annoi fà, in modo davvero molto dolce.

Ornella Muti: la figlia ricorda, in modo dolcissimo, il compagno scomparso

La figlia di Ornella Muti, ovvero Carolina Fachinetti, ha ricorda la prematura scomparsa del compagno Andrea Longhi.

Il tutto è avvenuto circa 12 mesi fa, ed il ricordo è davvero dolcissimo, che ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram.

Come possiamo leggere, il dolore per questa enorme perdita è ancora molto presente in lei, anche perchè è passato anche davvero poco tempo.

Alcune delle parole usate sono state le seguenti:

“Mi manchi Andrea un anno senza te mi sembra d’impazzire”

In una immagine, si vedono le loro due mani, una unita nell’altra, poco prima che succedesse il tutto, una fotografia davvero molto toccante e commuovente.

Andrea, purtroppo non ha vinto la sua battaglio contro un brutto male, ed è stato portato via dalla sua famiglia davvero troppo presto.

La coppia ha avuto due figli, Alessandro e Giulia, nati il 21 novembre del 2014 ed il 20 luglio del 2016.

Qualche giorno addietro, Carolina, aveva comunicato, sempre su Instagram, il dispiacere di non essersi sposata con Andrea, mostrando anche alcuni immagini con prove di abiti bianchi.

Un momento, questo, sicuramente molto doloroso, e noi ci stringiamo a lei, con un abbraccio, come hanno fatto i numerosi follower, per mostrare la nostra vicinanza, in qualche modo.