Vediamo insieme il dettaglio che ha lasciato tutti a bocca aperto, ovvero come fa Dayane a sapere quando inizia il Festival di Sanremo?

La bellissima modella, all’interno della casa riesce molto spesso ad attirare l’attenzione, ma questa volta è successo qualcosa di molto particolare.

Dayane, infatti è a conoscenza che il Festival di Sanremo, inizierà il 2 di marzo, ma come ha fatto? Vediamo meglio insieme.

GFVip: Dayane conosce la data d’inizio del Festival di Sanremo, com’è possibile?

Il tutto è successo mentre la bellissima modella brasiliana, Dayane stava parlando con Andrea Zelletta.

Si perchè Dayane ha infatti detto all’amico, ed inquilino, che il Festival di Sanremo inizia il 2 di marzo, ed ha anche scherzato per quale motivo era a conoscenza di questa informazione.

Il web, ovviamente, si è subito attivato per cercare di capire, come sia possibile che Dayane conosca la data esatta per l’inizio del Festival, visto che in teoria, loro sono chiusi nella casa e non possono sapere quello che succede all’esterno.

Ma il tutto è stato risolto, o forse, perché nella puntata del 5 febbraio Tommaso, insieme a Zelletta ed a Rosalinda Cannavò, sono andati in studio per il pass finale.

Nel tragitto, il driver, non ha abbassato la radio e Tommaso è riuscito a carpire questa informazione, che ha comunicato poi a Pierpaolo e che a sua volta Dayane ha confessato a Zelletta.

In teoria quindi, non ci dovrebbe essere nessun richiamo o nessuna squalifica, anche perché la finale è davvero ad un passo, e poi la notizia non cambia assolutamente le dinamiche del gioco.

E poi, effettivamente i ragazzi non c’entrano nulla, ma è stata una dimenticanza, del personale che lavora al Grande Fratello, di non aver spento la radio, mentre portava i ragazzi in studio.

E voi cosa ne pensate di quanto accaduto? Secondo voi ci devono essere dei provvedimenti oppure non serve, sia per il motivo che per il fatto che ormai il gioco è praticamente finito?