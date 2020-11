Dopo il furto dei filmati a luci rosse girati con il marito Umberto D’Aponte, Guendalina Tavassi racconta come sia stato possibile accedere ai contenuti del suo cellulare e rubare tutto il materiale hot.

Guendalina Tavassi è ancora sotto shock per la violazione della privacy che l’ha colpita nei giorni scorsi. Il profilo I Cloud dell’influencer è stato violato da alcuni hacker che si sono appropriati di tutti i contenuti dei suoi dispositivi elettronici. Tra le foto e video conservati sul computer e sul cellulare della Tavassi, c’erano anche alcuni filmati privati a luci rosse girati con il marito Umberto D’Aponte, che purtroppo sono stati diffusi via chat e caricati su alcuni siti pornografici. Purtroppo pur cercando di eliminare tempestivamente i contenuti, i video sono circolati per parecchie ore diventando subito virali. Un fatto gravissimo che ha completamente stravolto la vita della Tavassi, madre di 3 bambini, e di tutta la sua famiglia. Guendalina dopo aver prontamente denunciato la situazione alla polizia postale ha contattato un tecnico per capire come sia stato possibile accedere così facilmente ai sui dati e contenuti personali. Dopo accusate verifiche il tecnico ha scoperto che l’i cloud della famiglia era collegato anche ad un server non di proprietà ne di Guendalina ne del marito. Sempre secondo l’esperto aprendo alcune mail la Tavassi avrebbe permesso agli hacker di collegarsi. Uno scherzo che era già capitato all’influencer quando nello stesso modo riuscirono ad appropriarsi del suo profilo Instagram.

Un episodio gravissimo che si aggiunge agli scandali che hanno travolto anche Diletta Leotta e Belen Rodriguez. Attraverso il suo profilo Instagram, Guendalina ha ringraziato tutti i suoi follower per il grande supporto che ha ricevuto in questi difficili giorni e ha fatto sapere che dopo momenti di grande dolore sta cercando di far tornare la sua vita alla normalità. L’influencer racconta anche la disperazione del marito Umberto D’Aponte: da giorni vive momenti d’angoscia per la grave violazione della privacy. Guendalina descrive D’Aponte come gelosissimo, a volte anche delle foto pubblicitarie in costume che lei pubblica sui social, e ora dovrà accettare che sua moglie sia comparsa totalmente nuda. Come ricorda Guendalina però entrambi sono vittime di un reato gravissimo e non devono sentirsi in nessuna maniera responsabili dell’accaduto. Infine fa un appello a tutte le ragazze che la seguono “Non fate mai video, nemmeno per tenerli per sé” perché nessun contenuto è veramente protetto e soprattutto ricorda a chi sta vivendo la sua stessa situazione di non vergognarsi e di continuare ad uscire sempre a testa alta.

