Prima dell’esibizione nella quarta puntata di Sanremo Bugo si sfoga e se la prende con la stampa per il trattamento che gli stanno riservand

Poco prima della diretta della quarta puntata di Sanremo, Bugo si è sfogato sui social e sembra non voler più accettare certi tipi di attacchi. Ormai è passato un anno da quando si è presentato con Morgan sul palco dell’Ariston e nonostante le tante polemiche ha voluto darsi una seconda possibilità da solo. Una possibilità che ancora in tanti non hanno capito, ritornando sempre su quella famosa frase “Dov’è Bugo”. A tal proposito l’artista ha voluto mettere una parola fine confessando tutto il suo rammarico.

Bugo replica ai continui attacchi e critica la stampa

Bugo prima prima della sua esibizione in gara a Sanremo ha detto chiaramente che non ne può più di Morgan. Sui social, Marco Castoldi lo ha criticato più volte e sembra che l’artista non tollera più questo comportamento dell’ormai ex collega. Dopo un anno si parla ancora del loro litigio e nonostante si sia presentato da solista il suo nome viene accostato sempre a quello spiacevole episodio.

Infatti, Bugo, ha pubblicato parole pesanti e dopo tanto silenzio finalmente ha detto la sua: “Mi sono rotto e non ho mai replicato”. Ognuno ha il diritto e la libertà di dire ciò che vuole, ma spesso si esagera andando oltre alle semplici chiacchiere, ha continuato ancora. “Sono qui al Festival per parlare di musica. Mi dispiace che ci si continui a chiedere dove sia Bugo. Bugo è qui non sono mai andato via”.

Morgan replicherà alle accuse dell’ex collega?

L’esibizione di Morgan e Bugo lo scorso anno, o meglio, il testo cambiato da Morgan sul palco è diventato un vero tormentone. Ancora oggi tutti ricordano quanto successo, compreso i giornalisti. Ricordiamo anche che quest’anno Marco Castoldi scelto tra la giuria per votare le nuove proposte, è stato mandato via per il suo comportamento scorretto. Una decisione che ha fatto andare su tutte le furie l’artista milanese, che per settimane ha criticato la regia.

Le critiche sono aumentate anche quando ha saputo che Bugo avrebbe partecipato come concorrente e avrebbe presentato una canzone scartata già due anni fa da Claudio Baglioni, all’epoca direttore artistico. Ora, dopo l’ultima frecciata di Bugo sui social, in tanti aspettano una replica da parte di Castoldi: chissà se arriverà!.