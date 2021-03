Justine Mattera, l’intimo non copre le sue curve. I fan: “Attivate lo zoom”

Justine Mattera ha scatenato la passione dei follower su Instagram con uno scatto in intimo che la mostrato un dettaglio davvero bollente

La showgirl ha scatenato i follower su Instagram con una foto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che non passano inosservate. L’ex moglie di Paolo Limiti ha davvero esagerato con l’ultimo post che l’ha vista ancora una volta protagonista con un intimo che non ha coperto del tutto le sue curve. Un dettaglio che non è sfuggito ai follower che in pochissimi minuti si sono scatenati con una serie infinita di commenti e like che hanno fatto fare al post il giro del web. Un successo clamoroso per la bellezza di origini americane che non smette di stupire soprattutto sui social. Tanti i post delle ultime settimane che hanno catturato le attenzioni generali dei follower, che non sono rimasti indifferenti di fronte alle sue curve che ha esposto in bella vista. Una vera protagonista assoluta dei social, con la solita classe ed eleganza che non la fanno apparire mai volgare.

La provocazione per Justine Mattera non è una novità. Infatti la 49enne di New York ama attirare le attenzioni dei follower anche con scatti bollenti che evidenziano le sue qualità fisiche che farebbero impallidire anche colleghe più giovani di lei. Tanti i follower che ad ogni scatto si dicono pazzi di lei, e della sensualità che mostra ad ogni pubblicazione. Nell’ultima foto condivisa sulla sua pagina ha esaltato il web. Tra le lenzuola del suo letto, fingendo di dormire in intimo, ha lasciato parzialmente scoperto il seno. Un dettaglio bollente che ovviamente non è sfuggito ai follower. Che non hanno perso tempo nel commentare lo scatto anche con una serie di frasi ironiche. “Ci mandi fuori di seno” ha scritto un follower che ha fatto sorridere tutti gli altri. “Fuori lo zoom” hanno commentato altri. Insomma, anche con ironia, è stata certificata la sua popolarità e la passione nei suoi confronti.