Elisabetta Gregoraci presenta su Instagram il suo outfit anno ottanta che entusiasma i follower. La foto mostra il suo fisico perfetto

La showgirl in grande forma presenta un outfit speciale stile anni ottanta. Lo scatto fa riferimento ad un set speciale, che l’ha vista protagonista insieme agli altri “vipponi” prima della finale del Grande Fratello Vip. L’ex di Flavio Briatore ha preso parte allo speciale calendario vintage è stato uno spot all’edizione del reality di questa edizione vinta da Tommaso Zorzi. La bellezza calabrese è stata una delle protagoniste assolute del programma di Alfonso Signorini, anche se per motivi personali ha deciso di abbandonare il gioco in anticipo rispetto alla durata del programma. Nel momento della scoperta del prolungarsi delle settimane all’interno della casa, non ha resistito al richiamo della famiglia. A pesare soprattutto la distanza dal figlio Nathan Falco, che non va voluto lasciare nelle festività natalizie. Probabilmente perdendo una grandissima occasione di arrivare in finale e magari arrivare alla vittoria.

Uscita dalla casa del GF Vip, Elisabetta Gregoraci è tornata protagonista sul web. Dal suo profilo Instagram ha pubblicato tantissime foto che hanno esaltato i suoi follower. Cosa che è accaduta anche con l’ultimo scatto in stile anni ottanta. Con lo stile vintage e sportivo che ha esaltato le sue curve. Post che ha raccolto un numero considerevole di consensi, che hanno certificato la passione dei fan nei suoi confronti. Come detto la showgirl è apparsa in grandissima forma e ha catturato l’attenzione dei follower con uno scatto che in pochi minuti ha fatto il giro del web. Tantissimi i like ed i commenti che ha raccolto, con tantissimi messaggi per la bellezza di Soverato che nelle ultime ore pare abbia ristretto anche i rapporti con Flavio Briatore.