Il braccialetto utilizzato da Fedez sul palco di Sanremo secondo gli psicologi ha solamente un effetto placibo

Durante l’esibizione a Sanremo, Fedez insieme a Francesca Micheilin si è presentato sul palco con un braccialetto molto particolare. Si tratta di un bracciale anti ansia, che avrebbe indossato proprio per calmare lo stress accumulato nei giorni precedenti. Ovviamente, c’è chi ha subito pensato ad una sorte di pubblicità all’oggetto mentre altri hanno evidenziato la sua sensibilità. Ora a parlare, invece, sono gli psichiatri…Vediamo insieme cosa hanno dichiarato.

Il bracciale di Fedez “sotto accusa”

Gli psicologi hanno confermato che l’uso di quel braccialetto indossato da Fedez non fa male ma non ha nessuna evidenza scientifica sull’utilizzo. Gli specialisti della Sip, ovvero della Società italiana di psichiatria affermano che ci sarebbe un effetto placibo.

A sottolineare l’efficienza di questi braccialetti anche Massimo Di Giannantonio, presidente della Sip, che ha dichiarato testuali parole: “Il braccialetto elettronico con le sue vibrazioni contribuirebbe a depolarizzare le cariche elettriche in eccesso legate allo stress, diminuendo così l’ansia“.

Infine, lo specialista ha precisato anche una cosa molto importante, ovvero che visto il periodo molto particolare e l’aumento di persone che soffrono di ansia e stress è giusto e fondamentale che le persone si consigliano con un dottore. “E’ importante evitare scorciatoie fai da te”, ha continuato ancora Di Giannantonio perchè spesso si può mettere a rischio la propria salute.

L’artista e il problema dell’ansia

Alla fine dell’esibizione nella prima serata a Sanremo, Fedez e la Michielin si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio. Nello stesso tempo, Amadeus ha raccontato che il cantante dietro le quinte era molto in ansia e nei giorni precedenti è stato davvero male.

Infatti, l’artista non ha nascosto la tensione per la sua prima volta al Festival di Sanremo e in un’intervista rilasciata al settimanale Gente aveva ammesso di essersi rivolto ad uno specialista e di rilassarsi attraverso un percorso di meditazione.

Oltre a Sanremo, Fedez è anche molto agitato per l’arrivo della sua seconda bambina che nascerà tra fine mese e inizio aprile. La moglie Chiara Ferragni a fine mese darà alla luce il loro secondo figlio, che dovrebbe chiamarsi Vittoria.