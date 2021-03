Amadeus durante l’ultima serata del Festival ha regato il palco anche a sua moglie Giovanna. Durante i ringraziamenti la coppia si è scambiata baci e gesti affettuosi.

Amadeus durante l’ultima serata del Festival di Sanremo ha regato il palco dell’Ariston anche a sua moglie Giovanna che l’ha raggiunto. Durante i ringraziamenti la coppia si è scambiata baci e gesti affettuosi. La coppia, molto amata dai fan ha raccontato anche alcuni aneddoti simpatici come il rito scaramantico a cui è affezionato. Durate la conferenza stampa infatti ha dichiarato: “Se anche io ho un rito scaramantico? Sì: quando sono ad un passo dal palco, arriva mia moglie Giovanna e mi dice “in bocca al lupo patato”. Ormai l’ho sdoganato, e quindi lo posso dire“.

Leggi anche–> Sanremo 2021, ultimo festival per Amadeus. E lui già si rivolge a chi verrà dopo di lui

Un amore nato in tv

Amadeus e Giovanna rappresenta proprio la storia di un amore nato grazie alla tv. I due infatti si sono conosciuti grazie al programma “L’eredità” in cui lei si esibiva nella famosa «scossa», e lui era il padrone di casa. Appena il conduttore l’ha vista ha ammesso di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine, ma come ha ammesso lei: “La storia non è nata subito, l’ho fatto penare. Pensavo: “Mai con un conduttore”.

Amadeus infatti ha confermato di non essersi subito dichiarato: “Sono timido, avevo paura di un no. Così le ho mandato un bigliettino con su scritto “se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme”. Al massimo lo butta nel cestino, ho pensato. Invece me lo ha rimandato indietro con la scritta “sì”.