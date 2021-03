Sanremo 2021, ultimo festival per Amadeus. E lui già si rivolge a chi verrà dopo di lui

Sanremo 2021: l’ultima serata si apre con un augurio da parte di Fiorello e Amadeus: “Voglio fare un in bocca al lupo a quelli che verranno l’anno prossimo al posto nostro, vi auguro una platea piena di persone, ovunque”

Dopo l’annuncio di Amadeus, nel quale ha dichiarato che questo sarà il suo ultimo Sanremo, l’ultima serata del Festival si è aperta proprio con un augurio da parte dei presentatori. Fiorello, una volta arrivato sul palco, dopo aver ironizzato sulle dichiarazioni del suo braccio destro, ha poi concluso il monologo con un augurio: “Voglio fare un in bocca al lupo a quelli che verranno l’anno prossimo al posto nostro, vi auguro una platea piena di persone, ovunque. Pubblico dentro e fuori dall’Ariston, milioni di persone. Ma deve andare malissimo. Voglio vedere chi si prende questa patata bollente“.

Leggi anche–> Amadeus lascia il Festival: “Il terzo Sanremo di seguito non ci sarà”

Ultimo Sanremo per Amadeus: l’annuncio

Ultimo Festival di Sanremo questo del 2021 per Amadeus. Ora è ufficiale. Il conduttore lo ha confermato in una conferenza stampa prima della serata finale. La coppia Fiorello e Amadeus non sarà più al timone del Festival nel 2022. Le parole di Amadeus ai giornalisti: “Fare Sanremo è un motivo di gioia e sono grato alla Rai di avermelo affidato. Non ci sarà l’Ama Ter e questo l’avevamo già deciso io e Fiorello. Se un giorno la Rai vorrà affidarmelo ancora sarà una grandissima gioia. Ma il terzo di seguito non ci sarà, dopo due Sanremo così importanti. Grazie alla Rai che mi ha regalato due anni così. Non vedo l’ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità”.