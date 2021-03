Magghi Galo, ex corteggiatrice di Uomini e donne costretta ad interrompere la gravidanza per motivi molto delicati

La notizia sulla presunta gravidanza di Magghi Galò circolava già da tempo e proprio l’ex protagonista di Uomini e donne ne ha dato la conferma poco fa. Purtroppo, però, la sua gioia possiamo dire è durata davvero pochissimo, poichè l’influencer ha fatto un doloroso annuncio a tutti coloro che la seguono sui social. La ragazza ha spiegato che molto probabilmente non ha altra scelta che interrompere la gravidanza ed è una cosa che non riesce ad accettare.

Megghi Galo costretta ad interrompere la gravidanza

Non è affatto un bel periodo per l’ex corteggiatrice di Uomini e donne. La giovane, seppur ha partecipato al programma diversi anni fa continua ad essere ancora molto seguita sui social. E proprio sul suo account Instagram che l’influencer ha ammesso che il suo bambino non ce la fa. “E’ troppo forte per poter morire ma troppo debole per poter vivere”.

Parole che strappano il cuore e che fanno tanto riflettere. Megghi Galò aveva dato la bella notizia qualche giorno prima insieme alle sue amiche Guendalina Canessa e Martina Nasoni, ma ora tutto è cambiato.

La giovane influencer distrutta dal dolore

L’ex corteggiatrice del trono classico, oggi è felicemente fidanzata con Alessandro Piscopo. La coppia era al settimo cielo, ma oggi è tutto diverso. Megghi Galo attraverso un filmato ha esternato tutta la sua sofferenza e il proprio dolore per il fatto di dover interrompere la gravidanza a causa di un problema molto raro. La giovane ha fatto sapere di essere quasi al termo mese di gestazione ma purtroppo non ha alternativa.

Megghi attraverso un’altra diretta ha ringraziato tutti coloro che in questi giorni le stanno vicina e hanno capito la situazione. Intanto, nella giornata di ieri si è sottoposta ad altre analisi e ad una nuova ecografia, consapevole che quella sarà l’ultima. L’ex corteggiatrice, ha poi concluso il suo discorso scendendo nei dettagli e affermando quanto le fa male non sapere mai se avrebbe aspettato un maschietto o una femminuccia.