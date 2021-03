Fedez a poche ore della diretta del festival di Sanremo svela l’iniziale del nome della sua bambina che aspetta da Chiara Ferragni

Finalmente è iniziata questa attesissima dizione del Festival di Sanremo. Stasera 2 marzo va in onda la settantunesima edizione del karmesse e in questa occasione si esibiranno le nuove proposte. Dopo i quattro “giovani” sarà la volta dei big e tra i tanti nomi troviamo Arisa,Maneskin, Annalisa, Aiello e anche Fedez. L’artista sarà in coppia con Francesca Michelin e entrambi si sono detti pronti per questa avventura. Poche ore prima della diretta, però, Fedez ha subito scatenato il web postando uno scatto molto particolare. Nel dettaglio, indossando una camicia colorata, ha svelato il nome della sua bambina che dovrebbe nascere a giorni. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Fedez posta uno scatto molto particolare su Ig

Fedez sa sempre come far parlare di se. Poche settimane fa è finito al centro delle polemiche per via di una frase postata sui social tratta dal pezzo della sua canzone presentata a Sanremo. Un piccolo errore che gli è costato quasi la squalifica ma fortunatamente tutto si è risolto per la meglio.

Poche ore fa, invece, a scatenare il popolo web una sua foto di spalle e con addosso una camicia molto particolare. Come si può vedere ha inciso 4 nomi: F. C. L. V., che stanno per Federico, Chiara, Leone e l’iniziale della seconda figlia in arrivo. Nella didascalia, poi scrive: “La mia famiglia mi copre le spalle”.

Il cantante rap anticipa con un iniziale in nome della figlia

Fedez come si può notare mima anche con le mani la lettera «V». Ovviamente, questa piccola anticipazione ha incuriosito tantissimi i fan della coppia, ormai curiosi di sapere il nome intero della bambina. Chiara e Federico aspettano il loro secondo bambino, dopo tre anni dalla nascita di Leone. Il termine dovrebbe scadere a metà marzo, e la Ferragni nonostante le tante paure è pronta per il parto.