Tutti i cachet e i guadagni di ospiti e conduttori di questa settantunesima edizione del festival di Sanremo 2021

Sale l’attesa per l’inizio di questa 71ima edizione del Festival di Sanremo. Dopo tante polemiche e mille difficoltà finalmente è giunto il 2 marzo. Tanti ospiti, tanti cantanti e sopratutto tante emozioni sono previste per queste 4 serate. Come sempre, ogni anno, i riflettori si accendono anche sui compensi di conduttori e ospiti. si accendono i riflettori sui compensi di ospiti, conduttori e cantanti. Quanto guadagnano Amadeus, Fiorello, Ibrahimovic, Achille Lauro, Elodie, Matilda De Angelis e gli altri personaggi che calcheranno il palco dell’Ariston? Vediamo cosa abbiamo scoperto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Sanremo 2021: le polemiche sui cachet

Dopo aver annunciato la scaletta dei cantanti in gara, adesso possiamo toglierci qualche piccola curiosità e scoprire quali saranno i compensi previsti per i partecipanti di Sanremo 2021. Proprio poche settimane fa a volerci vedere chiaro sui cachet, sopratutto degli ospiti, l’associazione dei consumatori, che si è rivolto addirittura ad un legale per vederci chiaro.

Ogni anno, come sempre, ci sono tante polemiche e con l’emergenza sanitaria dovuta da Covid il tutto si è ancora più amplificato. Intanto, facendo alcune ricerche abbiamo scoperto quale sarà il compenso del direttore artistico ma anche quello di Fiorello e tanti altri ancora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Compensi conduttori, ospiti e cantanti

Per quanto riguarda Amadeus, lo scorso anno il conduttore per le 5 serate del Festival avrebbe guadagnato 500-600.000 euro. Secondo alcune indiscrezioni, invece, gli ospiti fissi più pagati di Sanremo 2021 saranno Fiorello e Ibrahimovic, con un compenso di 50.000 euro a serata ciascuno. Ricordiamo che Rosario sarà accanto ad Amadeus per tutte e 5 le serate mentre il noto calciatore sarà presente solo per 4. Accanto ai compensi però bisogna aggiungere anche gli sponsor e per Ibra arriviamo ad una cifra stratosferica di un milione di euro.

Per ora, nessuna indiscrezione su Achille Lauro, mentre Elodie dovrebbe incassare circa 25 mila euro. Stesso compenso previsto anche per la Leotta, la Novello e Jebreal. .Si attende, intanto, la risposta di Adriano Celentano e Roberto Benigni, che Amadeus sembra volerli ingaggiare a tutti i costi. Infine per quanto riguarda i cantanti in gara, come sempre è previsto un rimborso spese pari a 48mila euro.