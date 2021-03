Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato direttamente Amadeus, sulle puntata di Sanremo e a che ora finiranno, da non credere.

Come sappiamo da questa sera inizia il Festival di Sanremo, che tutti noi italiani seguiamo, anche se sarà una versione completamente diversa.

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato direttamente Amadues, sull’orario di chiusura delle varie puntate.

Amadeus: a che ora finiranno le puntate di Sanremo? Da non credere!

In moltissimi, a poche ore dall’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, si stanno chiedendo a che ora si andrò a dormire?

Nella precedente edizione, sempre condotta da Amadeus, insieme a Fiorello, l’orario di chiusura era davvero a notte inoltrata.

Partiamo dal fatto che, anche in questa 71esima edizione del Festival di Sanremo, ci sono ben 26 cantanti in gara, più i giovani, ed i vari ospiti che saliranno sul palco, oltre ovviamente al mattatore delle varie serate, Fiorello.

In molti si sono fatti questa domanda, alla quale Amadeus ha risposto direttamente durante la conferenza stampa.

Le sue parole sono state le seguenti:

“Prima dell’una e mezza non finiamo. Potremmo sforare più verso le due che è un orario che io non vorrei fare, se non per la finale come lo scorso anno“

Insomma, si preannunciano serate davvero molto lunghe, lo scorso anno questi sono stati gli orari di chiusura, anche stando al sito Tvblogo, ovvero:

prima serata 1,25

seconda serata 1,44

terza serata 1,58

quarta serata 2,20

serata finale 2,35

Quindi prepariamoci per lunghissimi appuntamenti, quelli che inizieranno da questa sera in poi con il Festival di Sanremo.

Che, sicuramente avrà tutti gli occhi puntati, per via dell’assenza del pubblico, e di questa edizione che sicuramente passerà alla storia per via di tutte le restrizioni vigenti.

Questa sera, come ospiti ci saranno, Diodato, Loredana Bertè, Matilde De Angelis, l’infermiera Alessia Bonari e per finire la banda della Polizia Di Stato.

Una puntata super ricca, e secondo voi per che ora finirà? Voi vedere sempre Sanremo fino alla fine oppure non riuscite?