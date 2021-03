Il Commissario Riccardi, ultima puntata: novità sulla seconda stagione

Il Commissario Ricciardi è arrivato al suo ultimo episodio ma tutto lascia intendere che la conclusione è rimandata alla seconda stagione

Un successo davvero clamoroso e inaspettato per Lino Guanciale nelle vesti de Il Commisario Ricciardi. La fiction è arrivata alla finale di questa prima stagione ma i fan si chiedono già se ci sarà un prosieguo. Nell’ultimo episodio previsto questa sera, primo marzo, “In fondo al tuo cuore”, mentre Napoli si prepara a festeggiare la Madonna del Carmine, il commissario e il brigadiere Maione cercano di fare luce sulla morte di un chirurgo e professore molto conosciuto in città. Un nuovo caso che sicuramente terrà incollati al teleschermo tutti gli appassionati della serie curiosi soprattutto di capire cosa succederà tra Ricciardi e Enrica.

Anticipazioni ultimo episodio: In fondo al tuo cuore

Nella puntata di questa sera, la sesta della prima stagione, Il commissario Ricciardi come sempre vivrà con dolore il nuovo caso, pensando spesso al suo passato. L’uomo rivive il trauma del lutto per la perdita della cara madre, mentre il brigadiere si confronta con i fantasmi che si presentano nella sua vita coniugale.

In fondo al tuo cuore, però possiamo anticipare che non chiuderà, la vicenda triangolare che coinvolge il commissario, Enrica e Livia. Ricciardi è innamorato di Enrica ma non riesce a lasciarsi andare forse anche per la presenza della dama borghese che non perde occasione per corteggiarlo e sedurlo.

La seconda stagione ci sarà: scritti già 5 romanzi

Nell’attesa dell‘ultima puntata in onda questa sera primo marzo alle ore 21.30 circa possiamo già confermare che i veri colpi di scena saranno rimandati alla seconda stagione. Maurizio De Giovanni ha dedicato al commissario Ricciardi altri cinque romanzi, ma per ora non hanno ancora trovato una trasposizione televisiva.

I romanzi sono Anime di vetro, Serenata senza nome, Rondini d’inverno, Il purgatorio dell’angelo e Il pianto dell’alba. In ogni racconto Ricciardi si mostra sempre silenzioso e discreto e con la sua solita malinconia.

C’è da capire ancora cosa succederà con Enrica, anche se la giovane possiamo anticipare che deciderà di separarsi per sempre dal suo commissario. Ed infine, anche il futuro di Rosa è incerto, visti i suoi problemi di salute e l’età che avanza…