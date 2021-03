Incredibile colpo di scena a poche ora dall’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo: a causa di un sospetto positivo covid, è stata cambiata la scaletta dei big in gara stasera.

Leggi anche–> Sanremo 2021, tutto pronto per la prima serata: scaletta, cantanti, ospiti e nuove proposte

Incredibile colpo di scena a poche ora dall’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo: a causa di un sospetto positivo covid, è stata cambiata la scaletta dei big in gara stasera. La notizia è stata annunciata dalla Rai, che ha comunicato la presenza di un sospetto caso di coronavirus nello staff di Irama. Un membro del suo team è infatti risultato positivo al tampone per il Covid a poche ore dall’inizio del Festival.

Il cantante era tra i big previsti in gara stasera, nella prima serata di Sanremo, ma al momento è stato sostituito. Come riportato dalla Rai, c’è stato un cambio di scaletta repentino. Anche Irama è stato sottoposto subito al tampone molecolare di verifica. Pertanto, in attesa del risultato, la sua esibizione – prevista questa sera – è stata rimandata alla seconda serata del Festival. Al suo posto – tra i 13 Campioni in gara questa sera al Festival di Sanremo – si esibirà Noemi.