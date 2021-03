Tutto pronto per la prima serata di Sanremo 2021. In diretta dal teatro Ariston alle 20.40 su Raiuno, andrà in onda il Festival della canzone italiana, che nonostante la pandemia ha deciso di portare in scena sul palco lo spettacolo Ecco la scaletta, i cantanti in gara, gli ospiti e le nuove proposte della prima serata.

Tutto pronto per la prima serata di Sanremo 2021. In diretta dal teatro Ariston alle 20.40 su Raiuno, andrà in onda il Festival della canzone italiana, che nonostante la pandemia ha deciso di portare in scena sul palco il suo spettacolo. Senza pubblico e con un protocollo di sicurezza costruito nei minimi dettagli, stasera finalmente saliranno sul palco gli artisti che prenderanno parte a questo Festival della canzone italiana. La prima serata andrà in onda stasera, martedì 2 marzo 2021 alle 20.40. Sul palco saliranno 13 dei 26 artisti in gara e 4 delle 8 Nuove Proposte. Amadeus, affiancato da Fiorello presenteranno questa 71esima edizione di Sanremo, mentre Achille Lauro sarà presente in tutte e cinque le serate come superospite.

La scaletta degli artisti in gara (in ordine alfabetico)

Stasera solo 13 dei 26 artisti in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston di Sanremo. Di seguito la lista in ordine alfabetico.

Aiello – Ora

Annalisa – Dieci

Arisa – Potevi fare di più

Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

Coma_Cose – Fiamme negli occhi

Fasma – Parlami

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

Francesco Renga – Quando trovo te

Ghemon – Momento perfetto

Irama – La genesi del tuo colore

Madame – Voce

Maneskin – Zitti e buoni

Max Gazzè – Il farmacista

Per quanto riguarda le Nuove Proposte invece, si esibiranno solo 4 su 8:

Avincola – Goal!

Elena Faggi – Che ne so

Folcast – Scopriti

Gaudiano – Polvere da sparo

In entrambi i casi a votare sarà la Giuria Demoscopica, ma si aggiungeranno in seguito anche la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e il pubblico tramite Televoto.

Alessia Bonari, ospite sul palco di Sanremo

Alessia Bonari salirà sul palco dell’Ariston nella prima serata di Sanremo e racconterà al pubblico la sua storia e le difficoltà del suo lavoro in questo anno caratterizzato dall’emergenza coronavirus.

La Bonari è diventata il simbolo della lotta al covid quando un anno fa pubblicò, sul suo profilo Instagram, una foto del suo volto segnato dai segni della mascherina. Così Alessia, che da un anno lavora in un reparto covid a Milano, insieme ai suoi colleghi si è ritrovata a combattere in prima linea contro il coronavirus. Il suo post diventò virale in poco tempo e grazie a quello scatto social ha dato voce a moti medici e infermieri, diventando un’icona di coraggio, partecipando anche alla Mostra del Cinema di Venezia dopo essere stata scelta come personaggio del 2020 tra numerosi candidati.

Oltre ad Alessia sul palco come ospite speciale arriverà anche Diodato, che torna a Sanremo dopo la vittoria dello scorso anno con “Fai Rumore”. E poi ancora Zlatan Ibrahimović, l’attrice Matilda De Angelis, e Loredana Bertè.