Pierpaolo Pretelli preso in giro per essersi illuso con la Gregoraci. Ma lui ora dice qualcosa

Pierpaolo Pretelli ‘pensa’ ancora ad Elisabetta Gregoraci e fa delle precisazioni sul loro flirt nella casa del GFVIP.

Nonostante il Grande Fratello Vip sia finito da una settimana ed Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa nel mese di dicembre, si continua a parlare ancora di ciò che non c’è stato tra lei e Pierpaolo Pretelli. Questa volta, a raccontare qualcosa in più sul loro flirt è stato direttamente l’ex Velino di Striscia la Notizia, ospite ieri sera al Live non è la D’Urso.

Pierpaolo Pretelli smaschera la Gregoraci

Pierpaolo Pretelli durante la diretta da Barbara D’Urso si è sottoposto alle 5 sfere. Il giovane ha parlato anche del rapporto avuto con l’ex moglie di Flavio Briatore. In studio era presente l’opinionista Patrizia Groppelli che ha subito puntato il dito contro l’ex velino, sottolineando quanto il flirt avuto con Elisabetta Gregoraci fosse stato a senso unico. Ancora una volta dunque l’ex velino si è dovuto difendere da chi lo ha attaccato, insinuando la sua ingenuità. Pretelli ha spiegato che di certo non è un ragazzino e non è stato uno sciocco. “Non sono scemo che vado avanti in un rapporto che non c’è. Dall’altra parte c’era, eccome se non c’era qualcosa”, ha sottolineato.

La verità dell’ex velino su Elisabetta dopo il GF Vip

C’è da dire che Elisabetta Gregoraci di certo non è stata indifferente alle carezze e alle coccole di Pretelli. Il giovane è convinto che l’ex di Briatore non è mai stata indifferente alle sue avances ma forse per qualche altro motivo non ha potuto lasciarsi andare. Pierpaolo ha ammesso anche di averla rispettata sempre e ad oggi non ha rimpianti. Cosa risponderà adesso Elisabetta?