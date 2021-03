L’assenza di Tina Cipollari nella puntata di oggi non è rimasta indifferente al pubblico a casa che si è chiesto cosa fosse successo

I fan appassionati di Uomini e donne oggi durante la puntata non hanno potuto non notare l‘assenza di Tina Cipollari. Infatti, a farlo notare ad inizio registrazione ci ha pensato subito Maria De Filippi chiedendo a Gianni di salutare la collega a casa. Ovviamente, tutti si sono preoccupati pensando che le fosse accaduto qualcosa. Fortunatamente nulla di grave e a spiegare il vero motivo della sua assenza ci ha pensato proprio Sperti.

Tina Cipollari sta male: ecco cosa è accaduto

Gianni Sperti ha subito spiegato il motivo per cui Tina Cipollari non si è presentata a Uomini e donne. L’opinionista, purtroppo sta male perchè ha avuto un’indigestione. Ovviamente, da amico non ha perso occasione per far un pò di ironia e scherzare su quanto le fosse accaduto.

Il ballerino ha svelato che Tina oltre a mangiare lo spuntino suo, ha anche mangiato quello di Sperti e degli altri… Dopo tanto cibo, questo è il risultato e ore deve curarsi. Maria, invece, ha sottolineato quanto l’assenza della Cipollari sarebbe stata positiva per Gemma Galgani, in quanto non ci sono stati insulti.

Gemma Galgani “felice” per l’assenza dell’opinionista

Proprio quando la dama torinese si è seduta al centro dello studio l’assenza di Tina Cipollari si è fatta notare particolarmente: Gemma Galgani infatti è riuscita a parlare senza insulti e polemiche. E mentre la settantunenne si è sentita felice per questo momento, in molti soprattutto i telespettatori hanno sentito la sua mancanza e si sono preoccupati.

Da anni i siparietti che vedono protagonista la nota opinionista di Uomini e donne e l’ex di Giorgio Manetti tengono banco per puntate intere e quindi è stato impossibile non notarlo. Tutti sappiamo quanto Tina non riesce a tenere per sè ciò che pensa, motivo per cui Maria De Filippi tempo fa l’ha voluta accanto a Gianni Sperti.