Paola Turci: “Francesca Pascale? Sono lesbica ed etero. Se mi piace una donna ci sto”

Paola Turci ha stupito tutti i suoi fan con delle dichiarazioni sulla sua sessualità e delle confessioni sull’ex compagna di Berlusconi

La celebre cantante ha rilasciato un intervista al settimanale F, parlando della sua vita privata e di alcuni aspetti sulla sua sessualità. Da tempo su di lei si sono concentrati tanti pettegolezzi, soprattutto quelli relativi ad una possibile relazione con Francesca Pascale. L’ex compagna di Silvio Berlusconi e l’artista romana avevano fatto discutere per via di una possibile relazione. Notizia che è stata confermata dalla diretta interessata che nel corso dell’intervista ha fatto chiarezza su questi dettagli sulla sua vita privata. Affermando di non aver vissuto benissimo gli ultimi mesi per il tanto chiacchierare sulla storia con la Pascale.

–> Leggi anche Il PD è rimasto senza segretario, Nicola Zingaretti si è dimesso

La notorietà della cantante, ma anche quella della Pascale, hanno fatto accendere i riflettori del gossip su di loro. Tanto che la 65enne romana ha voluto esprimere la sua posizione netta e chiara: “Che si fa, si decide di non frequentare quella persona solo per paura di scoprire quello che penseranno gli altri?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Pascale 🎈 (@francescapascaleofficial)

Paola Turci ha mostrato da sempre grande fermezza sull’argomento. Mostrando grande indifferenza sui giudizi delle persone, soprattutto su quello che si potrebbe pensare sulla sua sessualità. Che vive da sempre senza alcun problema. Nell’intervista la cantante ha raccontato che a 20 anni le raccontarono che sul suo conto si diceva che stesse con Gianna Nannini. Ma la risposta, con tanta onestà, è stata altrettanto schietta e sincera: “A vent’anni non sapevo nemmeno cosa fosse l’omosessualità”. E ancora il racconto va avanti con tanti aneddoti del passato: “Un noto tennista italiano disse che avevo la voce profonda ed i muscoli guardandomi mentre suonavo in un piano bar. E fissandomi disse che ero lesbica”. La cantante è stata chiara e le sue parole restano inequivocabili: “Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa. Sono quella che sono e penso che se mi piace una donna, sto con una donna”.