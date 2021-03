Cecilia Capriotti, il buongiorno mostra la sua bellezza straripante: “Meravigliosa”

Cecilia Capriotti ha mostrato tutta la sua bellezza e sensualità con un post su Instagram che ha scatenato le fantasie dei follower

“Buongiorno 💖 Che sia per tutti una bellissima giornata”. Questa la didascalia alla foto che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato sulla sua pagina ufficiale Instagram. Il post in pochissimi minuti dalla pubblicazione ha raggiunto un numero elevato di like e commenti. La 45enne di Ascoli Piceno è stata una delle protagoniste del programma di Alfonso Signorini, ma la sua partecipazione nella casa più spiata d’Italia non è stata delle più fortunate. Entrata a gioco in corso, l’attrice e showgirl non è riuscita a lasciare un impronta concreta nel programma. L’obiettivo di raggiungere la finale si è infranto al televoto, con gli italiani che non hanno visto in lei probabilmente la figura ideale per giocarsi le carte nella fase finale. La vittoria dell’ultima edizione, lo ricordiamo, è andata a Tommaso Zorzi, che è stato il personaggio più amato dal pubblico sin dall’inizio della sua avventura nel reality.

Ma torniamo alla nostra Cecilia Capriotti. Che sui social resta un personaggio comunque amatissimo. A certificare la sua popolarità che aumenta ci sono gli oltre 500mila follower che dimostrano grande passione nei suoi confronti. Infatti resta forte nei suoi confronti l’affetto dei follower che non perdono occasione ad ogni sua pubblicazione per manifestare il gradimento di foto o video che posta. Qualche giorno fa è finita al centro di una forte polemica per via di un abito che aveva dichiarato essere di Dior, ma che invece è stato “reclamato” dal reale stilista. Lo stilista campano Ferdinand infatti ha riconosciuto il suo abito, con la showgirl che ha modificato il post su Instagram dopo l’accaduto. Episodio sicuramente spiacevole e che la diretta interessata ha chiarito, ma che non ha intaccato la sua popolarità sui social. La foto del buongiorno, che abbiamo pubblicato sotto, ha scatenato la passione dei follower, con la scollatura dell’abito che ha indossato che non è passata inosservata. Post pubblicato sotto, a voi i commenti.