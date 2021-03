Soleil Sorge, il nuovo flirt è l’ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello

Soleil Sorge avrebbe passato un romantico week end nelle Dolomiti con un imprenditore noto per le relazioni con Belen e Dayane. Ecco tutti gli indizi.

Soleil Sorge ha un nuovo uomo. Ne sono certi i fan della bionda ex corteggiatrice di Uomini e Donne che hanno notato delle stories in comune tra lei e l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Antinolfi 30enne napoletano è già stato coinvolto più volte nelle pagine di Gossip per le relazioni con Belen Rodriguez e Dayane Mello. Entrambe le storie sono durate poche settimane ma hanno fatto molto scalpore. Gianmaria è stato infatti il primo uomo fotografato con la showgirl argentina dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. I due sono stati fotografati la scorsa estate in Costiera Amalfitana, mentre si scambiavano effusioni bollenti. La storia durò solo poche settimane, poi la Rodriguez incontrò l’attuale fidanzato Antonino Spinalbese che la renderà madre per la seconda volta la prossima estate. E ora a distanza di otto mesi sembrerebbe proprio che Gianmaria Antinolfi abbia messo gli occhi su un’altra subrette.

Ai fan più attenti della Sorge non sono sfuggite alcune stories girate in un famoso Resort sulle Dolomiti. La bella influencer appare in costume in pose super sexy mentre è intenta a godersi la spa dell’albergo. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che Antinolfi ha pubblicato sempre su Instagram, delle storie molto simili nella stessa location. I followers della Sorge sono certi: i due sarebbero stati insieme. A conferma di questa tesi si aggiunge lo strano fatto che Antinolfi dopo pochi minuti ha deciso di rimuovere la stories. Qualcosa da nascondere? Non ci sono prove fotografiche che li ritraggono insieme, al momento, ma vista la nota tendenza dell’imprenditore a frequentare donne dello spettacolo non ci sorprenderebbe l’idea di una liaison tra i due.

Soleil dopo la fine della relazione con Jeremias Rodriguez nel 2020, si è sempre dichiarata single. Ora potrebbe aver ritrovato l’amore proprio con il playboy napoletano.