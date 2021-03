Elodie di Patrizi dopo la fantastica presenza a Sanremo nella seconda serata ha ricevuto una meravigliosa sorpresa da Marracash

Sta facendo ancora molto parlare l’esibizione e la bellezza di Elodie di ieri sera. La giovane 30enne si è presentata con un abito rosso da togliere il fiato che ha lasciato davvero tutti senza parole. Rispetto allo scorso anno, l’ex partecipante di Amici grazie ad Amadeus ha avuto il ruolo di co-conduttrice e possiamo dire che ha messo d’accordo tutti sulle sue qualità. E’ stata considerata lei la vera protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo. Tornata a casa, oltre a ricevere i complimenti dei suoi familiari ovviamente non sono potuti mancare quelli del suo fidanzato Marracash che le ha fatto trovare una sorpresa bellissima…

L’orgoglio di Marracash per la sua compagna

A causa dell’emergenza sanitaria Marracash non ha potuto seguire e sostenere da vicino la sua fidanzata Elodie. Ciò non toglie, però, il suo impegno e durante tutta la puntata ha postato una serie di storie sul Festival.

Per il cantante rap è stato davvero un orgoglio vedere la sua compagna nelle vesti di co-conduttrice per una serata sul palco più famoso d’Italia, dove lo scorso anno si sono esibiti insieme. Ricordiamo che la coppia si è conosciuta due anni fa, e dopo un incontro lavorativo non si sono più lasciati.

La loro storia, nonostante all’inizio non è stata tutta rose e fiori, oggi procede a gonfie vele. Per adesso non c’è in programma nessun matrimonio e tanto meno dei figli e entrambi vogliono concentrarsi sulla loro carriera.

Il cantante rap riempe di rose l’appartamento per l’arrivo di Elodie

Dopo la sua partecipazione a Sanremo 2021, dove possiamo dire che si è presa tutti i meriti, Elodie di Patrizi è ritornata a Milano dove ad aspettarla a braccia aperte c’era proprio Marracash. Ovviamente, il compagno non ha potuto non farle un regalo e possiamo dire che ha saputo sorprenderla benissimo.

Prima del suo arrivo ha fatto riempire l’appartamento pieno di rose rosse. Più di cinquanta rose che l’hanno emozionata. L’artista ha ottenuto i complimenti da parte di tutti, anche di Donatella Versace che