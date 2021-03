Sanremo 2021 arriva alla terza serata, durante la quale si esibiscono i big duettando con grandi artisti e interpretando delle cover. Ma durante l’esibizione di Fasma e Nesli è successo qualcosa di strano.

Sanremo 2021 arriva alla terza serata, durante la quale si esibiscono i big duettando con grandi artisti e interpretando delle cover. Ma durante l’esibizione di Fasma e Nesli è successo qualcosa di strano. Mentre stavano interpretando il brano “La Fine” il microfono di Fasma non trasmetteva la voce. Quindi dopo qualche minuto in cui non si sentiva nulla, Amadeus è arrivato sul palco e ha bloccato l’esibizione dando la possibilità a Fasma e Nesli di ripetere la performance.

Fasma, giovane artista di 24 anni, ha ammesso di essere cresciuto con le canzoni di Nesli per questo ha scelto lui per il duetto. Il rapper romano ha accettato la richiesta cantando “La fine” con il talento in gara e portando il brano sul palco di Sanremo.

Fasma: “Nesli? Una persona vera”

Durante le prove, Fasma parlando di Nesli ha dichiarato: “La cosa più bella di tutte è vedere che Nesli è una persona fantastica, una persona vera, ed oggi c’è bisogno di persone vere. A me non importava fare la marchetta, mi importava portare qualcosa che fosse per me musica, fosse per me qualcosa che sentissi in pancia, poi io che faccio musica molto personale avevo bisogno di trovare un pezzo che fosse tanto personale quanto quelli scritti da me, perciò La fine di Nesli è stata la scelta giusta”.