Cerchiamo di capire, come mai Tina Cipollari non era presente in studio, e quale problema di salute ha, come ha dichiarato Gianni Sperti.

Il programma che vediamo in onda tutti i pomeriggi, condotto da Maria De Filippi, è Uomini e Donne, che riscuote sempre un successo incredibile.

Ma in molti si sono accorti dell’assenza di Tina Cipollari, come anche lo stesso Gianni Sperti ha indicato ad inizio puntata, ma come mai e soprattuto cos’ha Tina?

Tina Cipollari e l’assenza ad Uomini e Donne

Nella puntata che è andata in onda nel pomeriggio di ieri, per il programma Uomini e Donne, era impossibile non notare l’assenza di Tina Cipollari.

La notizia poi, era stata anticipata anche dal sito Il Vicolo delle news, ma in tantissimi stanno cercando di capire come mai, e soprattuto come sta Tina.

In un primo momento, Maria ha detto che la super amata opinionista non sarebbe stata presente in puntata, e successivamente ha chiesto maggiori spiegazioni all’amico Gianni Sperti.

Il quale ha rivelato che Tina ha avuto un’indigestione, dicendolo in modo molto simpatico, perchè le sue parole sono state le seguenti:

“Mangia lo spuntino suo, mangia lo spuntino mio e quindi questo è il risultato”

Maria ha anche indicato che l’assenza in studio di Tina, avrebbe fatto molto felice una persona, ovvero la dama torinese Gemma Galgani.

Tramite i sociale, e specialmente su Tweeter in tanti hanno fatto notare che la mancanza di Tina Cipollari si sentiva in studio, perchè lei è un vero e proprio fiume in piena che dice sempre quello che pensa senza problemi.

Gemma Galgani è una delle dame maggiormente prese di mira da Tina, anche se lei risponde a modo.

Solamente nella puntata che abbiamo visto ieri, ha fatto valere le sue opinioni senza che nessuno intervenisse.

L’assenza di Tina, ovviamente è stata e sarà molto breve, perché già dalle prossime registrazioni potremmo ammirarla nuovamente in studio, e sicuramente anche più combattiva dato il riposo a casa.

E voi seguite il programma Uomini e Donne? Avete sentito la mancanza in studio di Tina Cipollari?