“Mens sana in corpore sano” e se è pure sexy e alla moda meglio. Cambio di look per il professor Matteo Bassetti.

Oltreché a fare il proprio lavoro in ospedale o nelle Università, siamo ormai abituati a vederli spesso sul piccolo schermo, ospiti di trasmissioni televisive. Sono i virologi, gli infettivologi, gli immunologi che da oltre un anno e mezzo ormai vanno spesso in televisione per parlare dell’Emergenza Covid, del vaccino e – negli ultimi giorni – dell’introduzione dell’obbligo del Green Pass. Tra i volti ormai più conosciuti, quello del professor Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Bassetti, già mesi fa, aveva ammesso di essere un po’ narcisista e di amare comparire davanti alle telecamere. L’infettivologo aveva confessato: “La telecamera è una droga. Mi piace piacere, che c’è di male? Ho 50 anni, professore e direttore, ora anche la notorietà. Perché dovrei vergognarmene?“.

E, di recente, ha deciso di farsi “costruire” un look su misura per apparire al meglio quando va in televisione. A rivelarlo è stato il suo sarto, il signor Luca Litrico, erede e titolare dell’omonima sartoria fondata nell’ormai lontano 1951. Litrico – intervistato dall’Adnkronos – ha spiegato: “Una sfida, la nostra, nata un po’ per gioco. Da tempo pensavamo ad un medico illustre come immagine del brand Matteo Bassetti ci ha convinti sin dall’inizio e c’è stata subito, tra di noi, una straordinaria empatia”. Ha specificato che, tuttavia, il medico non può essere definito in alcun modo un loro testimonial: non viene retribuito per mostrarsi in tv con i loro abiti. Semplicemente il professore si è rivolto alla loro sartoria per realizzare un abito su misura, ed è stato così cortese da permettere ai titolari di parlarne pubblicamente. Litrico conclude osannando Bassetti non solo come medico ma anche nella sua persona: “Matteo Bassetti è una persona carismatica, ama l’arte, ricerca il bello anche nella vita privata, un lusso sofisticato, di qualità. Ha un corpo atletico, prestante. Si allena tutti i giorni per un’ora e mezza, fa ginnastica a corpo libero, jogging. Un messaggio importante che vogliamo trasmettere ai nostri clienti e che il professor Bassetti incarna alla perfezione”.