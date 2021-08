Conoscete il figlio di Adriano Celentano? Chi è Katia, la bellissima di cui è innamoratissimo Giacomo Celentano.

Soprannominato affettuosamente “il molleggiato” per la sua grande abilità nel muoversi sul palco durante le esibizioni, Adriano Celentano è un mito della musica italiana, impossibile da non consocere.

Meno appariscente è invece suo figlio Giacomo, che in pochi conoscono; appassionato da musica sin da bambino, diventa cantautore come il padre e a soli 20 anni (con Mario Lavezzi), pubblica il suo primo album, Dentro il bosco.

Nel 2002 arriva il grande debutto in televisione, grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano You and Me; l’anno però è importantissimo anche perché sposa Katia, la sua attuale moglie di cui è molto innamorato. Chi è la bellissima?

Giacomo Celentano, chi è la moglie Katia Guccione

Di undici anni più giovane di Celentano Junior, Katia Guccione è anch’essa nel mondo della musica e, sin da subito, spalla di Giacomo nonché sua compagna. La coppia è religiosissima, e sembra sia stata proprio Katia a far avvicinare Giacomo alla fede.

I due, prima di sposarsi, hanno vissuto insieme per due anni come “fratello e sorella”, per un periodo di castità pre-matrimoniale; la scelta è stata poi replicata durante la malattia di Giacomo, un periodo buio per la coppia, che ne è uscita grazie all’amore e all’affetto reciproco.

Leggi anche –> Don Matteo, perchè Simone Montedoro è andato via? La verità dell’attore

Dal carattere discreto e pacato, Katia non ha mai sfruttato il pesante cognome del marito, ed è sempre stata al suo fianco in ogni momento della sua vita; lo stesso Giacomo dichiara di aver incontrato Cristo negli occhi della moglie, come una pecorella smarrita che ritorna al suo gregge.

Leggi anche –> Una Vita: che fine ha fatto Ana del Rey, l’amata Trini Crespo? Ecco l’attrice oggi

Celentano junior ha più volte sottolineato inoltre di come la moglie sia una costante fonte di ispirazione per le sue canzoni, un misto fra pop e cristianesimo perché, come affermato da lui stesso, “raccontano ciò che sono”.