Una Vita: che fine ha fatto Ana del Rey, l’amata Trini Crespo? Ecco l’attrice oggi

Vi ricordate Trini Crespo di Una Vita, interpretata da Ana del Rey? Ecco com’è oggi l’attrice che ha dato il volto alla signora Palacios.

Chiunque guardi la soap spagnola Una Vita ricorderà sicuramente con affetto Trinidad Crespo, conosciuta da tutti come Donna Trini, ex-moglie di Ramon e signora Palacios.

I due, legatissimi da un forte amore, hanno dovuto affrontare diverse difficoltà date sia dalla diversa classe (ricco borghese l’uno, manicure l’altra) sia da tragici imprevisti messi sulla loro strada dal destino.

Trini, con la sua allegria e le strane tradizione legate al suo paese, Cabrahigo, ha conquistato il pubblico, anche grazie all’interpretazione di Anita del Ray. Vi ricordate dell’attrice? Ecco com’è oggi.

Una Vita, l’attrice di Trini Anita del Ray oggi

L’attrice ha deciso di lasciare la soap spagnola (che ha ovviato facendo morire di parto il suo personaggio) nel 2019, per dedicarsi esclusivamente alla sua carriera da attrice teatrale e ballerina.

Giovinassima, Anita del Ray ha preso parte giovanissima, nel 2003, a Un paso adelante, altra serie televisiva spagnola di successo; oltre ad essere un’attrice però, in molti non sanno che Anita è anche una grandissima ballerina jazz e hip hop, nonché una coreografa di fama internazionale con tanto di Broadway World Award in bacheca.

Al momento, la bella Anita è di base a Città del Messico e sicuramente sta lavorando ad altri progetti, purtroppo non legati a Una Vita. La telenovelas spagnola continua comunque ad avere successo anche senza di lei, avendo avuto linfa da nuovi personaggi introdotti dopo il salto temporale di dieci anni, avvenuto proprio a seguito della tragica morte di Trini e altri eventi che hanno sconvolto il quartiere di Acacias.

I prossimi episodi italiani vedranno il ritorno di un personaggio nel quartiere, ben due matrimoni e un nuovo arresto che, ad Acacias, porterà conseguenze non di certo trascurabili.