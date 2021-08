La storia d’amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro si è conclusa ormai da mesi. Ecco quali sono stati i veri motivi del divorzio.

La storia d’amore coltivata dai ballerini Francesca Tocca e Raimondo Todaro durò diversi anni. I due erano accumunati da una forte passione per la danza, tanto che la coppia gareggiò spesso insieme, fino a vincere nel 2006 il Campionato Italiano di Danza Latino-Americana.

Dalla loro relazione nacque, nel 2013, la figlia Jasmine e poco dopo i due convolarono finalmente a nozze.

L’annuncio della separazione arrivò come un fulmine a ciel sereno: Francesca e Raimondo sembravano follemente innamorati e felici ed è per questo che nessuno si sarebbe mai aspettato che la coppia potesse essere prossima al divorzio.

All’epoca della separazione i fan di Todaro diedero la colpa a Valentin Alexandru Dumitru, allievo della scuola di Amici che pare sia riuscito a sedurre la sensuale ballerina.

In realtà, i veri motivi della separazione avevano poco a che fare con il ballerino 24enne.

Ecco i veri motivi che portarono al loro divorzio

Il 2020 fu un anno molto particolare, il mondo dovette affrontare una pandemia mondiale e i programmi televisivi dovettero adattarsi alle regole di distanziamento.

Il serale di Amici 20 lo ricordiamo tutti, fu caratterizzato dalla mancanza del pubblico. I ragazzi e i professionisti dovettero vivere tutti insieme, con pochissimo contatto con il mondo esterno, per evitare di contagiarsi.

E’ proprio durante l’edizione di Amici20 che il matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro si concluse. Molti intuirono che la causa del divorzio fosse l’allievo 24enne Valentin, con il quale la ballerina ebbe una storia d’amore (dopo la separazione con il marito) che durò pochi mesi.

LEGGI ANCHE —> Francesca Tocca, con Valentin è già finito l’amore. E ora pensa a se stessa

Per molto tempo abbiamo creduto che effettivamente la causa dell’allontanamento tra i due ballerini fosse causata dal fatto che un altro uomo avesse rubato il cuore di Francesca.

In realtà, poco tempo fa, è stato lo stesso Todaro a chiarire che il loro matrimonio era finito da tempo: “All’epoca sbagliammo a non dire che ci eravamo lasciati già da tempo” – ha rivelato il ballerino – “è stata una cosa che si è spenta piano piano, in maniera naturale”.

Sembra quindi che non ci sia nessuno scandalo dietro la rottura tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. I due semplicemente hanno capito che era venuto il momento di prendere strade diverse.

LEGGI ANCHE —> Lorella Cuccarini ha ceduto al ritocchino? Com’era e com’è la maestra di Amici