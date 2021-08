La nota conduttrice e giornalista Rai, Francesca Fialdini, porta avanti una bellissima storia d’amore da più di 12 anni. Ecco qualche dettaglio sul compagno e sulle loro intenzioni future.

Francesca Fialdini è innamorata da più di 12 anni!

Francesca Fialdini non ha mai parlato in modo esplicito della sua vita privata, la giornalista aveva dichiarato semplicemente di essere coinvolta in una profonda relazione.

Ora, la conduttrice di Da noi…a ruota libera ha deciso di uscire allo scoperto: è stata paparazzata in compagnia di un odontoiatra di Lecco. Il nome del fortunato è Milo Brunetti e pare che i piccioncini siano convolti in una relazione che dura da 12 anni, i due infatti si sono conosciuti nel 2009 e da allora sono diventati inseparabili.

La conduttrice è talmente felice e soddisfatta che, da qualche giorno, gira voce che abbia intenzione di convolare a nozze con il famoso odontoiatra.

La coppia si era rivelata, di preciso, il 14 aprile del 2009, giorno in cui i due annunciarono sui rispettivi social di stare insieme. Da allora, tutto tacque, tanto che molti dedussero che i due si fossero lasciati. In realtà, la Fialdini aveva chiarito che le sue intenzioni erano quelle di mantenere una certa privacy riguardo la sua relazione con il 41enne.

Per tutti questi anni, nessuno seppe niente dei due innamorati, fino alle paparazzate di pochi giorni fa.

Dobbiamo forse presto aspettarci delle nozze segrete?

I dissapori con Mara Venier

Negli ultimi due anni la domenica pomeriggio è stata caratterizzata proprio dalla presenza delle conduttrici Mara Venier e Francesca Fialdini, con i rispettivi programmi Domenica In e Da noi…a ruota libera.

Un particolare dettaglio però non è sfuggito ai telespettatori di Rai1: è consuetudine per i conduttori/conduttrici di annunciare il programma seguente; anche ai vari TG non mancano mai i collegamenti con i conduttori che terranno compagnia agli italiani in prima serata. Mara Venier, in tutte le puntate di Domenica In, non ha mai fatto riferimento a Da noi…a ruota libera. Quando è stata chiesta alla Faldini un’opinione in merito, la risposta della conduttrice ha fatto pensare che tra le due non scorra buon sangue: “Le starò sulle balle […] è un grande mistero […] ce lo domandiamo tutti”.

Chissà se nelle prossime puntate del programma la “zia Mara” si deciderà ad annunciare il programma della Fialdini.