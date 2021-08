La migliore amica della moglie di Totti, Ilary Blasi, è una famosa conduttrice di Canale 5. Le due hanno un legame che dura ormai da anni.

L’amicizia tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin iniziò vent’anni fa, in occasione del programma condotto da Gerry Scotti Passaparola, in cui le due conduttrici coprivano il ruolo di “Letterine”. Da allora, le due non si sono mai separate e il loro legame è diventato sempre più forte. Si sono sostenute a vicenda ed hanno addirittura vissuto insieme uno dei momenti più emozionanti per una donna, la gravidanza.

Tra il 2015 e il 2016 entrambe le conduttrice rimasero incinte: Ilary diede alla luce la terza figlia Isabel, dall’amore con il marito Francesco Totti, mentre Silvia diede alla luce la secondogenita Sofia Valentina Berlusconi.

L’annuncio avvenne proprio durante una delle interviste della Toffanin a Verissimo, occasione in cui non solo Silvia scoprì il pancione, ma chiese anche alla migliore amica di fare da madrina alla bimba in arrivo, facendo commuovere così l’intero pubblico e gli stessi telespettatori del programma.

La loro amicizia è la dimostrazione che, in un vero rapporto, non esiste la competizione. Ilary e Silvia hanno avuto successo a loro modo, in ambiti diversi, la Toffanin ormai è conduttrice fissa del suo programma da anni ed ha intervistato notevoli personaggi noti; mentre Ilary si è dedicata per lo più a programmi di intrattenimento, spaziando dalle Iene, all’Isola dei Famosi, fino al Grande Fratello Vip.

Verissimo: quali saranno i prossimi appuntamenti?

Quest’anno Mediaset ha deciso di rivoluzionare completamente i palinsesti televisivi: alcuni appuntamenti sono stati cancellati, altri confermati, altri invece sono stati addirittura raddoppiati. Tra i programmi a cui è stato dato nuovamente il via, c’è sicuramente Verissimo, condotto appunto da Silvia Toffanin.

Quest’anno però ci sarà una notevole novità: Silvia Toffanin ha sostituito per sempre l’iconica Barbara D’Urso, l’appuntamento con Verissimo è raddoppiato ed occuperà sia il sabato che la domenica pomeriggio, portando quindi alla conseguente cancellazione di Domenica Live.

Un bel traguardo per la giovane conduttrice che negli ultimi anni ha battuto i record di ascolti grazie alla sua eleganza e pacatezza e soprattutto grazie alle sue interessanti interviste.