Antonella Clerici, avete mai visto dove vive la conduttrice? Casa incantata nel bosco

Ormai da tempo Antonella Clerici si è trasferita nella sua splendida casa in Piemonte, immersa nella natura e nel silenzio. Scopriamone insieme tutti i dettagli!

La decisione di Antonella Clerici di trasferirsi e lasciare la sua casa in città non avrebbe potuto essere più azzeccata. La conduttrice spesso infatti ha dichiarato di essere più felice che mai nella sua casa da sogno in mezzo alla natura.

L’abitazione si trova ad Arquata Scrivia, un piccolo paesino in provincia di Alessandria, in Piemonte. Spesso Antonella ne pubblica fotografie sui social, orgogliosa di come ha sistemato casa.

Un grandissimo cambiamento per Antonella Clerici, che ha scelto di trasferirsi dal caos della città al silenzio e tranquillità del verde che circonda la sua Villa Garrone e tutto il paesino rurale di Arquata Scrivia. In passato aveva già rivelato di quanto tenesse al suo progetto: ogni angolo della casa è stato pensato e progettato nei minimi dettagli e con tanto amore da lei personalmente. Antonella ha pensato alla soluzione ideale per sé, per la sua famiglia e i suoi amici a quattro zampe, dai quali non si separa mai.

Antonella Clerici, tour nella sua Villa Garrone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Particolarmente incantevole è la vista sul giardino. Grandi vetrate si affacciano sul verde nel quale i suoi adorati cani sono liberi di giocare e correre, mentre Antonella si rilassa sul divano con svariate letture.

Leggi anche -> Ilary Blasi, perché per un periodo ha indossato la parrucca: la verità

Il porticato esterno è in legno, per non stonare con gli elementi che lo integrano: piante, cespugli, prati verdeggianti oppure distese di boschi innevati in inverno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

La palestra

Nella grande dimora è prevista persino una palestra personale, dove la Clerici si tiene allenata tutti i giorni. L’attenzione per i dettagli è evidente anche in questo ambiente della casa: strisce di led blu decorano il soffitto con travi a vista. Anche in questo ambiente il materiale che prevale è il legno e la stanza è scaldata da una stufa che contemporaneamente arreda la palestra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Gli interni

Anche gli interni sono da sogno: colori caldi e tanto legno contribuiscono a creare l’atmosfera accogliente che Antonella ha sempre ricercato e che è riuscita ad ottenere. Il legno sul pavimento e sul soffitto in contrasto con i mobili dalla linea semplice creano un gradevole gioco di contrapposizioni che ben si accorda con la personalità di Antonella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Grazie alla fantastica piscina, circondata da un perfetto prato all’inglese, la Clerici può divertirsi insieme alla famiglia e agli ospiti, rilassandosi nella natura con la spettacolare vista che permette anche alla famiglia di trascorrere momenti di relax ed intimità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

I dettagli della casa sono molto curati: la predilezione di Antonella è per il rosso. Troviamo infatti molti elementi d’arredo di colore rosso: tappeti, tende e anche qualche parete.

Leggi anche -> Romina Power perché indossa sempre vestiti lunghi: il motivo (triste)

Il colore caldo e acceso è posto in contrasto all’arredamento, molto essenziale e di colore bianco o tendenzialmente neutro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Tutta la casa è inondata di luce grazie alle grandi vetrate che rendono l’ambiente estremamente luminoso. E, ovviamente, tutto l’arredamento è dog-friendly: Antonella ha pensato anche a loro! Poltroncine dedicate e cuscini sono stati inseriti nell’arredamento per permettere il maggior comfort possibile persino per i suoi amici a quattro zampe.