La nota cantante Romina Power è solita scegliere per le sue performance un look caratterizzato da tuniche molto larghe. Scopriamo perché.

Romina Power è forse una delle cantanti più note del panorama musicale italiano, è stata sicuramente un’artista che ha saputo distinguersi dalle altre ed è una delle poche che sia riuscita a rimanere in ascesa anche nel corso degli anni.

Quando si pensa alla colorata Romina Power, non si può non pensare anche allo storico ex marito Albano Antonio Carrisi, in arte Al Bano, con il quale la cantante formò un duo a partire dall’inizio degli anni 70′.

La coppia rimase legata anche dopo il divorzio effettivo nel 2012. I due dovettero affrontare momenti molto difficili durante la loro storia d’amore: nel 1994 arrivò l’annuncio della scomparsa della figlia Ylenia nei pressi di New Orleans. Della primogenita di Romina e Albano non si seppe più niente, tanto che dopo mesi di ricerca venne dichiarata la morte presunta. E’ dalla scomparsa della figlia che iniziarono davvero i problemi per la coppia, i due infatti si separarono legalmente del 1999, dopo ben 29 anni di matrimonio.

Nonostante la separazione, non manca occasione per la coppia di cantare insieme, ancora oggi. In ogni performance non mancano le bellissime tuniche colorate di Romina e l’iconico cappello di Al Bano.

Perché Romina Power indossa tuniche così larghe?

I motivi che spingono la nota cantante ad indossare tuniche così larghe sono tendenzialmente tre. Primo fra tutti c’è il fatto che l’artista sia da anni dichiaratamente di fede buddhista: secondo la religione infatti, gli abiti che cingono il corpo devono essere comodi e confortevoli, in modo da facilitare la serenità spirituale.

Il secondo motivo riguarda il punto di vista dello stile: Romina Power, fin dai suoi esordi, ha sempre mostrato un look hippie in tutte le sue performance. E’ rimasta quindi coerente con una delle sue principali caratteristiche, semplicemente riadattando gli outfit alla sua età ed alla moda contemporanea.

L’ultima ipotesi riguardo le tuniche colorate della storica artista, pare sia relativa ad un’operazione di artroscopia che la Power avrebbe fatto al ginocchio e che la costringe ad indossare scarpe basse e pantaloni morbidi.

Ecco quali sono i veri motivi che spingono Romina ad indossare queste bellissime tuniche, le quali ormai fanno parte del biglietto da visita della cantante.

