Maria De Filippi è la regina indiscussa di Canale 5 e della tv italiana; ma che laurea ha l’autrice e conduttrice televisiva?

Se pensiamo ad un volto della tv italiana, nello specifico di Mediaset, non possiamo che pensare a lei. Maria De Filippi è la regina indiscussa del piccolo schermo nostrano, entrata nella storia per storici programmi come C’è posta per te, Amici e Uomini e Donne, che ancora spopolano tra i telespettatori.

Negli ultimi anni, ha inoltre presentato e prodotto diversi format per Mediaset, come ad esempio il talent show Tú sí que vales e Temptation Island, entrambi di grande successo.

Dietro al successo, oltre alla fortuna, c’è molto spesso anche una grande abilità e lungimiranza; viene quindi da chiedersi quale titolo di studio abbia la moglie di Maurizio Costanzo e quale fosse il percorso da lei intrapreso prima di dedicarsi al mondo televisivo.

Maria De Filippi, la laurea prima della TV

Finito il Liceo Classico a Pavia, la De Filippi intraprende il percorso di studi in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pavia, laureandosi con lode; subito dopo arriva la specializzazione in Scienza delle Finanze, con Maria che tenta la carriera in magistratura.

Questo percorso l’ha portata ad una collaborazione di due anni con l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) e poi, ad un convegno sulla pirateria, conosce Maurizio Costanzo e inizia a collaborare con lui come sua assistente.

Il resto è storia: i due inizieranno una storia d’amore e Maria farà il suo esordio in tv col talk show di Canale 5 Amici (omonimo del “suo” Amici, ben più noto); da qui in poi, un’ascesa senza fine negli anni ‘2000, favorita dal successo di Uomini e Donne (esordio nel ’96 con un format decisamente diverso da quello a cui siamo abituati ora) e dal lancio in prima serata diC’è posta per te e poi di Saranno Famosi (successivamente Amici di Maria De Filipi).