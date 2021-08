Ilary Blasi, perché per un periodo ha indossato la parrucca: la verità

La showgirl ha un segreto dietro alla sua bella e fluente chioma bionda. Recentemente infatti Ilary Blasi ha vuotato il sacco, raccontando finalmente tutta la verità sul perché in passato spesso ha usato la parrucca. Ecco che cosa ha detto.

Ilary Blasi porta la parrucca? Sicuramente la showgirl ne ha già fatto più volte uso, e i fan più attenti se ne sono accorti. Oggi la conduttrice ha voluto rivelare tutta la verità su questa sua abitudine alquanto insolita: ecco che cosa ha detto a proposito.

Il noto volto de “Le Iene” si è finalmente raccontato senza filtri, abbattendo molti pregiudizi. Sì, perché diversamente da quanto succede altrove, in Italia fare utilizzo della parrucca è ancora un tabù. Per questo chi la indossa spesso viene notato, soprattutto se ad indossarla è un personaggio pubblico del calibro di Ilary Blasi. Ma la conduttrice non si è mai nascosta e, anzi, quando gli osservatori più attenti hanno iniziato a sottolineare la sua presenza Ilary si è aperta e ha spiegato i motivi che l’hanno portata a fare questa scelta che sicuramente non è molto comune.

I primi dubbi sono nati con l’edizione del 2018 del Grande Fratello, alla cui conduzione c’era proprio Ilary: dalla prima puntata la showgirl romana si è mostrata davanti alle telecamere con un taglio sbarazzino. I suoi capelli, del solito colore biondo chiaro, erano ordinati in un taglio molto corto, quasi a caschetto. Poi, pochi giorni dopo, di nuovo un altro taglio, questa volta ancora più corto. Una grande differenza rispetto a come il pubblico era abituato a vederla, con la sua chioma dalle abbondanti lunghezze. Ed è stato proprio da allora che i fan hanno iniziato a farsi delle domande. Fino a che, durante un’ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo, Ilary ha vuotato il sacco ed ha spiegato i motivi che l’hanno portata a quella scelta.

Ilary Blasi, le sue parole

La moglie dell’ex calciatore Francesco Totti lo ha spiegato alle telecamere di Canale 5: “In America le parrucche si usano, negli anni Cinquanta si usavano: anche mia nonna lo faceva, cambiava diverse acconciature“, ha raccontato a Silvia Toffanin. “Mi sono ispirata un po’ a quegli anni lì, e mi sono infilata una parrucca“. Insomma seguendo la tradizione della nonna e quella d’oltreoceano la showgirl ha voluto riportare in uso la parrucca. Per dimostrare a tutti che veramente quei capelli non erano suoi, la showgirl si è alzata dalla poltrona e li ha fatti toccare prima ad una signora in platea e poi alla conduttrice Silvia Toffanin.

Comoda, pratica e versatile. Perché no? “A me piace cambiare, mi diverto, ma poi i capelli si rovinano“, ha detto. E la soluzione che Ilary ha trovato è perfetta.

