Ilary Blasi in dolce attesa, l’annuncio in tv : “C’è posto per un’altra persona?” | Il video amarcord

Una giovane Ilary Blasi annuncia, in diretta televisiva, il lietissimo evento. Ecco il video amarcord di una puntata che in molti ricorderanno di Che Tempo Che Fa.

L’annuncio di Ilary Blasi

Loro sono una delle coppie più amate dal grande pubblico, che hanno fatto sognare milioni di italiani con la loro stupenda storia d’amore. Stiamo parlando della conduttrice Ilary Blasi e dell’ex campione della Roma e della Nazionale, Francesco Totti. Blasi è reduce dal successo de L’Isola dei Famosi, mentre Totti ha fondato due aziende di consulenze per giovani talenti nella Capitale. I due sono convolati a nozze il 19 giugno del 2005 ed hanno avuto tre figli: Christian, nato nel novembre del 2005, Chanel nata nel maggio del 2007 e Isabel nata nel marzo 2016. In queste settimane, sui social, è circolato sui social lo spezzone di un’intervista che – quasi vent’anni fa – divenne notissima. Allora, Blasi, affiancava Fabio Fazio negli studi di Che Tempo Che Fa. Il 9 aprile del 2005, intervistata in qualità di ospite, Blasi rivelò di essere incinta.

Allora, la conduttrice era in dolce attesa del piccolo Christian. Alla domanda di Fazio: “CI rivedremo ad ottobre”, una giovanissima Ilary Blasi risponde con il sorriso: “C’è posto per un’altra persona?”. La naturalezza, l’eleganza ma anche l’ironia di Blasi, colpirono e non poco il grande pubblico televisivo. In seguito, la conduttrice approdò a Mediaset, per iniziare la sua ascesa che l’ha condotta ai vertici della programmazione dell’azienda. Mentre nel talk di Rai Tre venne sostituita da Filippa Lagerback, tutt’ora al fianco di Fazio.

Ilary Blasi super mamma

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Oggi, Ilary Blasi ha parlato del rapporto con i suoi bambini e dell’essere genitore. Ha raccontato: “Sono fortunati, non gli manca niente. Vorrei che avessero la curiosità nei confronti della vita, la libertà di poter scegliere, l’indipendenza. E quel pizzico di fame che dà la spinta a realizzarti”.

E ancora: “Non cambierei mai la mia infanzia con quella dei miei figli. Anche se non c’ho mai avuto la cameretta tutta mia, dormivo con le mie sorelle, e se facevo le vacanze un po’ così. Ma non cambierei quegli anni, perché mi sembra di avere avuto tutto. Sempre col progetto di migliorare e creare qualcosa di mio. Lo auguro ai miei figli”.