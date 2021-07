L’ex ballerina di Ballando con le Stelle, Natalia Titova, in un video pubblicato sui social, scherza con suo marito Massimiliano Rosolino rimproverandolo. Ecco tutto quello che è successo.

Il siparietto tra Natalia Titova e Massimiliano Rosolino

Ha saputo superare lo scetticismo iniziale, conquistando il grande pubblico sino ad arrivare ad essere un vero e proprio punto di riferimento per il reality L’Isola dei Famosi. Al debutto come inviato nel programma di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, l’ex campione di nuoto azzurro Massimiliano Rosolino si è guadagnato stima e affetto dei telespettatori e della critica. Sono state, quelle sull’isola, settimane dure anche per l’inviato che, come gli altri naufraghi, è tornato a casa per godersi le vacanze e un po’ di meritato relax. In un video postato sul suo account Instagram ufficiale, dalla moglie di Rosolinio, l’ex ballerina di Ballando con le Stelle ed ex professoressa di Amici, Natalia Titova, si vede la coppia scherzare sul programma.

I due, in maniera molto ironica, si divertono. Dice Titova: “Ti sto preparando la valigia per andare sull’Isola”, e Rosolino risponde: “Per fare l’inviato o per fare il naufrago?”. E ancora la moglie: “Basta che vai, tutto quello che vuoi, a te la scelta”. L’ex campione di nuoto risponde divertito: “Se posso scegliere: inviato!”.

Bis per Massimiliano Rosolino?

Apparso inizialmente un po’ impacciato, l’ex campione azzurro ha saputo in breve tempo ritagliarsi uno spazio importante all’interno del reality. In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, la conduttrice Ilary Blasi ha parlato della prossima stagione del reality e del suo rapporto con Massimiliano Rosolino. Ha spiegato: “Anch’io con lui ero un pochino in difficoltà tra segnali e ritardi. Poi abbiamo iniziato a giocarci e lui si è rilassato. Il suo essere impacciato è diventato un punto di forza”.

Ma ci sarà una conferma nella prossima stagione, prevista in primavera? Ha glissato la moglie di Francesco Totti: “Da qui a un anno le cose possono cambiare, ma sarei pronta per il bis”. La squadra, nel caso, verrà riconfermata? Vedremo. Ma è certo che Massimiliano Rosolino, da inviato, e Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, nelle vesti di opinionisti, hanno ben figurato.