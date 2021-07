La vamp del programma Uomini e Donne, Tina Cipollari, ha vissuto una lunga e chiacchierata storia d’amore con Kiko Nali, ma perché i due si lasciarono? Ecco la verità dietro a quella decisione.

La rottura tra Tina Cipollari e Kiko Nali

Lei è uno dei volti più noti del piccolo schermo nostrano, protagonista da quasi vent’anni del programma cult di Canale 5, Uomini e Donne. Stiamo parlando di Tina Cipollari, storica vamp della trasmissione in daytime Mediaset. Cipollari debuttò negli studi di Cologno Monzese come corteggiatrice e l’anno successivo, invece, divenne tronista. Col tempo è diventato uno dei punti fermi del programma di Maria De Filippi. Ovviamente, Cipollari non mancherà nella prossima stagione di Uomini e Donne, in partenza dal prossimo settembre. Come non mancheranno di certo i suoi scontri con la dama torinese del trono over, Gemma Galgani. Negli studi Mediaset, l’opinionista trovò l’amore.

Tina conobbe infatti Kiko Nali, che arrivò in trasmissione per corteggiare la tronista Zaira. Tra i due scattò subito la scintilla e dopo qualche tempo decisero di ufficializzare il loro amore. La coppia ben presto convolò a nozze nel 2003 e, in seguito, hanno avuto tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca. Poi, dopo quasi 15 anni i due decisero di separarsi, ma come mai? La verità, recentemente, è stata rivelata dallo stesso Nali in un’intervista.

La verità di Kiko Nali

Il noto hair stylist ha spiegato il motivo dell’addio tra lui e Tina Cipollari: “Siamo stati sposati 15 anni. Perché è finita? Il vero motivo? La verità è che è finita la passione e poi l’amore. Adesso però è rimasto il rispetto e il bene”.

In seguito, Tina Cipollari ha ritrovato l’amore con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara. Il matrimonio tra i due, inizialmente previsto per la primavera 2020 è slittato a causa della pandemia. Recentemente si è vociferato di una crisi della coppia, notizia prontamente smentita dai diretti interessati. Anche Kiko Nali ha ritrovato l’amore, con la giovane modella ed influencer Ambra Lombardo, conosciuta tra le mura del Grande Fratello, reality di Canale 5.