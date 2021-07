L’attrice Nathalie Guetta, ovvero la Natalina dell’amata fiction Rai Don Matteo, ha pubblicato un video in cui fa un breve e intenso appello ai suoi followers. Ecco le sue parole.

Il post di Nathalie Guetta

Da oltre vent’anni veste i panni della perpetua nella fiction Rai Don Matteo, al fianco di Terence Hill. Attrice amatissima dal grande pubblico, Nathalie Guetta, negli anni, ha interpretato diverse serie di successo. In un video pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, l’attrice ha deciso di lanciare un appello ai suoi tanti followers. Un grido di aiuto per i popoli indigeni del Brasil. Guetta, infatti, da anni si esprime per la difesa di queste popolazioni che vivono maggiormente nella foresta amazzonica. L’attrice ha denunciato aggressioni nei loro confronti da parte del Governo del Presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Un post che è diventato immediatamente virale. Nel video si vede Guetta, nel salotto della propria abitazione, mentre legge un comunicato diffuso dall’associazione Survival International Italia.

Nathalie Guetta spiega: “Questo è un messaggio molto importante. In Brasile il Presidente Bolsonaro ha dichiarato guerra ai popoli indigeni. Gli vuole togliere l’autonomia, li vuole assimilare contro il loro volere. Sta incoraggiando gli attacchi alle comunità e le uccisioni degli indigeni. Survival International è un’associazione che si batte da oltre 50 anni per i diritti dei popoli indigeni”. Continua l’attrice: “[…] E ha svelato un piano segreto del Governo Bolsonaro per aprire le terre di alcuni ‘incontattati’ a uno sfruttamento agroindustriale e minerario che avrà delle conseguenze devastanti”. E conclude: “Dobbiamo fermare Bolsonaro. […] Unitevi anche voi contro un ennesimo genocidio”.

Carriera di Nathalie Guetta, la Natalina di Don Matteo

Nata a Parigi nel 1959, Nathalie Guetta non è la sola star di famiglia. Suo fratello, infatti, è il notissimo dj David. Ha iniziato a lavorare sin da giovanissima come artista circense, lavoro che ben presto la porterà in Italia. Guetta deciderà di trasferirsi a Napoli, città del nonno paterno. Debutta sul piccolo schermo, qualche anno più tardi, all’interno del Maurizio Costanzo Show, su Canale 5.

In seguito, recita nella pellicola di Cristina Comencini, I divertimenti della vita privata. Il grande successo arriva all’inizio degli anni 2000 con Don Matteo. Nel 2018, ha partecipato come concorrente al programma di Rai Uno, Ballando con le Stelle, in coppia con Simone Di Pasquale, giungendo sesta.