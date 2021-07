L’attore Roberto Farnesi, ovvero Umberto Guarnieri de Il Paradiso delle Signore, ha una compagna di circa vent’anni più giovane. La conoscete? Ecco di chi si tratta

La compagna dell’attore Roberto Farnesi

Lui è uno degli attori televisivi più conosciuti ed apprezzati, protagonista di diverse soap di successo. Dal 2018, veste i panni di Umberto Guarnieri nel Paradiso delle Signore. Stiamo parlando di Roberto Farnesi. Ma se della sua carriera conosciamo molto, il noto attore toscano è sempre stato molto riservato sulla vita privata, che ha cercato di tenere lontano dai riflettori del mondo gossip. Farnesi vive una bellissima storia d’amore con Lucya Belcastro, donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. Una relazione che, inizialmente, ha fatto chiacchiere i social, dal momento che l’attore è più grande della compagna di circa vent’anni.

Del privato della donna conosciamo davvero poco. Lucya Belcastro è laureata in lingue e collabora con una nota agenzia di moda. Come detto la differenza di età notevole tra i due ha scatenato non pochi rumors, messi a tacere dallo stesso attore che è intervenuto sulla questione. Oggi la loro relazione procede a gonfie vele, tanto che i due starebbero pensando di mettere su famiglia. In un’intervista rilasciata a Diva e Donna, Roberto Farnesi ha spiegato: “Conviviamo ormai da tempo e forse potrebbe essere arrivato il momento di metter su famiglia. Anche se tendo sempre a posticipare l’appuntamento con la paternità, abbiamo cominciato a parlare di un figlio”.





La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

L’attore in queste settimane è impegnato nelle riprese della nuova stagione dell’amata soap di Rai Uno. Un personaggio, quello dell’imprenditore ed affarista Umberto Guarnieri, sempre al centro della narrazione. Il papà di Marta dovrà affrontare numerose vicissitudini in famiglia – come la partenza della figlia – ma anche sul piano personale. A fine quinta stagione lo abbiamo visto scontrarsi violentemente con il giovane Cosimo. Ma cosa accadrà adesso?

Qualche anticipazione è arrivata dallo stesso Roberto Farnesi, in un’intervista a Nuovo Tv. Ha spiegato l’attore: “Che cosa c’entra lui con la sparizione di quell’uomo. È colpevole di un omicidio? E poi, dopo la risoluzione del giallo, Umberto potrebbe tornare a privilegiare il suo aspetto di cinico imprenditore”.