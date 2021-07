Il Paradiso delle Signore, la fiction targata Rai record di ascolti, come prevedibile, è stata confermata anche per il prossimo anno. Tante le novità e i colpi di scena, a partire da quelli che hanno interessato ed interesseranno Achille Ravasi.

L’addio di Achille Ravasi al Paradiso delle Signore

Come è ormai noto ai telespettatori, da settembre il Paradiso delle Signore, sarà concentrato sulla scomparsa di Achille Ravasi, un episodio improvviso che ha letteralmente sconvolto le trame della soap.

Ad essere interessato in prima persona nel mistero sarà Umberto Guarnieri, interpretato dall’attore Roberto Farnesi, il quale in una recente intervista proprio a proposito del suo personaggio ha dichiarato: “Penso che il mio personaggio avrà un ulteriore rilancio narrativo. Mentre in questa stagione lo abbiamo visto protagonista di vicende strettamente familiari, nella prossima potrebbe evolversi in modo molto diverso”.

Roberto Farnesi, lo spoiler dell’attore

Rispetto alla sparizione ha detto: “Che cosa c’entra lui con la sparizione di quell’uomo. È colpevole di un omicidio? E poi, dopo la risoluzione del giallo, Umberto potrebbe tornare a privilegiare il suo aspetto di cinico imprenditore.”