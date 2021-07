Francesca Fichera è stata una delle Prof de L’Eredità più amate. Bella, intelligente e simpatica ha sin da subito conquistato il pubblico di Rai 1, ma sapete cosa fa oggi?

Francesca, la prof de L’Eredità oggi mamma bellissima

La meravigliosa showgirl toscana ha deciso di abbandonare le luci della ribalta per dedicarsi alla sua famiglia. Francesca è infatti oggi mamma di due splendidi bambini, nati dalla relazione con il compagno Filippo Volandi, ex tennista. Sui social l’ex Professoressa è molto attiva e pubblica spesso foto che la ritraggono con i suoi cuccioli.

Per lei il tempo sembra essersi fermato, la sua bellezza naturale è rimasta immutata e molti sono i followers che si complimentano con lei. Al momento, nonostante i fan chiedano a gran voce un suo ritorno, pare proprio che la tv non sia nei programmi imminenti della bella toscana. Dovranno accontentarsi delle sue dirette Instagram, momenti dedicati ai suoi fan, ai quali svela anche i suoi segreti per un fisico perfetto.