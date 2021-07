Tina Cipollari curve pericolose | La foto in costume scatena i fan di Uomini e Donne: come si è mostrata

Tina Cipollari, l’anima di Uomini e Donne, ha salutato i suoi tanti fan durante l’ultima puntata di stagione del dating show targato Maria De Filippi, andata in onda meno di un mese fa. Nonostante la pausa estiva la vampa più amata di Italia, continua a mantenere un filo diretto con i suoi tantissimi fan attraverso il suo canale Instagram.

Tina Cipollari in vacanza dopo Uomini e Donne

La bellissima romana ha molte fanpage a lei dedicate, ed è proprio su una di queste che è apparsa una sua foto in costume. La bionda collega di Gianni Sperti appare, presumibilmente in vacanza, immersa in una vasca idromassaggio: costume intero rosa e curve in vista, è decisamente bellissima.

A settembre, divisa tra le nozze e Uomini e Donne

Si è a lungo parlato, in queste settimane, di un possibile abbandono di Tina Cipollari: un addio a Uomini e Donne che però non è stato confermato, anzi. La 50enne ha smentito i rumors, ed ha tranquillizzato il suo pubblico: sarà presente anche nella prossima edizione.

Sarà di certo un periodo molto complicato per lei che si troverà anche a dover fronteggiare i preparativi del matrimonio. Stando sempre ad alcune voci che circolano, Tina potrebbe infatti sposare a breve il suo nuovo compagno Vincenzo, ristoratore fiorentino con il quale ha ritrovato il sorriso dopo la fine del suo matrimonio con Kikò Nalli, uomo dal quale ha avuto tre figli.