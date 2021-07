Adriano Celentano e Claudia Mori, la coppia più bella del mondo, hanno una famiglia bellissima. Rosalinda, reduce dall’ultima edizione di Ballando con le Stelle e Rosita, sono sicuramente le più note, e non tutti sanno che c’è un altro figlio d’arte, ovvero Giacomo.

Chi è Giacomo, il figlio di Adriano Celentano e Claudia Mori

Sin da piccolo ha avvertito la passione per la musica. una inclinazione che ha coltivato, fino a che non è diventata il suo lavoro. Giacomo, infatti, seguendo le orme artistiche della famiglia, è un cantautore molto apprezzato. A soli 20 anni, in collaborazione con Mario Lavezzi ha pubblicato il suo primo album dal titolo “Dentro il bosco”.

Nel 2002, dopo varie esperienze anche come autore di testi, c’è stato il suo grande debutto in televisione. Ha infatti partecipato al Festival di Sanremo con il brano You and Me.

La vita privata di Giacomo Celentano

Giacomo è sposato con Katia Guccione e dalla loro storia d’amore è nato anche uno splendido figlio, Samuele. Celentano junior nel corso di questi anni si è anche dedicato ai libri, è infatti anche scrittore.

Il periodo buio

Il musicista ha raccontato ai microfoni di Eleonora Daniele, tempo fa, di aver attraversato un periodo particolarmente delicato, contrassegnato da una forte fragilità: “.Nel cuore della notte capii che era successo qualcosa di grave dentro di me, ma non sapevo cosa“, ha detto Giacomo, “La mia stessa famiglia faceva fatica a comprendermi, tant’è che mi ritrovai da solo con la mia malattia“. Oggi per fortuna il peggio sembra essere passato e il cantante ha ritrovato la sua serenità, anche grazie ad un percorso spirituale.