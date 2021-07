Isabella del trono over da giovane modella a Parigi: spunta la foto, com’era la dama di Uomini e Donne

Isabella Ricci è stata una delle protagoniste assolute del trono over di Uomini e Donne. La dama, arrivata a metà edizione, ha subito rapito l’attenzione del pubblico. La sua eleganza e la sua bellezza non sono passate inosservate ed è diventata nel giro di poco tempo oggetto di discussione, soprattutto della collega Gemma Galgani, la quale è stata accusata di nutrire invidia nei suoi confronti, anche a seguito dell’interessamento di un suo ex corteggiatore, Aldo, rispetto alla nuova arrivata.

Isabella del trono over di Uomini e Donne divina

La dama di origini romane, trasferitasi anni fa a Ravenna, dove ormai vive e lavora, pian piano si è molto raccontata all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. La bella signora ha detto di aver in passato, da giovane, avuto una breve esperienza da modella a Parigi, notizia confermata anche dall’opinionista Tina Cipollari. Quest’ultima non ha mai fatto mistero della stima e simpatia che nutre nei riguardi di Isabella e fa il tifo per lei, nella speranza possa trovare il grande amore.

Di nuovo al trono over a settembre

Intanto sembra sia data quasi per certa la sua presenza a settembre al trono over di Uomini e Donne. Si aspettano nuovi battibecchi con la sua ormai nemica televisiva Gemma Galgani, ormai sempre più sul piede di guerra.