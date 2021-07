Veronica Lario, seconda moglie di Silvio Berlusconi, ha sempre amato stare dietro le quinte e vivere la sua vita lontano dai riflettori e dal gossip. Dopo essere stata al centro dell’attenzione mediatica durante la fine del suo matrimonio con il politico e imprenditore, la bellissima attrice si è completamente ritirata dalle scene. Le sue apparizioni in pubblico sono decisamente rare, ma com’è oggi a 64 anni?

Veronica Lario, dopo Silvio Berlusconi sempre più bella

Riservata e poco social, l’attrice oggi è mamma e nonna a tempo pieno. La Lario non ha Instagram, ma di tanto in tanto, a pubblicare sue foto ci pensa la figlia Barbara Berlusconi, la quale ama condividere con una certa frequenza scatti della sua famiglia e della sua quotidianità. Recentemente ha infatti postato un post che la ritrae in compagnia della mamma e del suo piccoletto. Veronica Lario è ancora bellissima, un fascino immutato, lo stesso che fece capitolare Silvio Berlusconi negli 90. Il tempo sembra essersi fermato e lei, da diva mai tramontata, risplende (ancora) come una first lady che non è mai uscita di scena.

L’addio al marito

Il loro divorzio ha fatto tanto parlare ed oggi i due pare siano in rapporti sereni. In una passata intervista la Lario ha dichiarato: ““Io di questo sono contenta, ho contribu­ito a costruire il loro rapporto el’ultima cosa che vorrei fare è danneggiare mio marito. Non l’ho mai danneggia­to per trent’anni, ho solo cercato di aiu­tarlo, fino all’ultimo”-