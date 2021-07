Il Principe Harry è ormai al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto da quando ha sposato l’attrice Meghan Markle. Ultimamente si sta parlando molto di lui anche a causa di un dettaglio: la repentina perdita di capelli. A pronunciarsi sul “dettaglio”, è stato ultimamente anche un rinomato medico inglese, che ha fornito elementi per comprendere cosa sta accadendo al membro della Royal Family.

Le condizioni di salute del Principe Harry

Il Daily Mail si è molto speso per la “questione” ed ha addirittura incaricato uno dei più illustri medici inglesi per esprimersi sull’improvviso diradamento della chioma del reale: “Il dottor Asim Shahmalak, chirurgo dei capelli che opera presso la Crown Clinic di Manchester, nello specifico ha dichiarato: “La paternità non è stata assolutamente gentile con i capelli del principe Harry. Tuttavia, occorre considerare il forte gene della calvizia che attraversa tutta la famiglia Windsor”. In effetti, anche il Principe William ha perso i capelli in giovane età.

Pronta una sua autobiografia: trema Buckingham Palace

Intanto Harry sta facendo tremare la Corona. Il 30enne è infatti pronto a pubblicare una sua autobiografia, un racconto dettagliato della sua vita a corte che non risparmierà nessuno e che sta già facendo molto scalpore. L’uscita è prevista in America e in Inghilterra ad ottobre, e c’è già chi ne parla come un vero proprio terremoto in arrivo.